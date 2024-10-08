Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери Дмитра Шевчика, — ЗМІ (фото)

За даними місцевого видання, Дмитро Шевчик міг вкоротити собі віку на турбазі у Кудашівці з мисливського карабіну "Сайга". У поліції підтвердили факт смерть чоловіка, але імені не назвали. Попередньо слідчі кваліфікували подію як самогубство.

Related video

У Криворізькому районі знайдено мертвим колишнього кандидата на посаду міського голови Кривого Рогу Дмитра Шевчика. Про це повідомило місцеве видання "СВОЇ" у вівторок, 8 жовтня.

За попередньою інформацією, колишній генеральний директор Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) групи "Метінвест" помер на туристичній базі в селищі Кудашівка, неподалік Кривого Рогу. ЗМІ пишуть, що Шевчик міг застрелитися з рушниці.

"Попередньо, чоловік міг вкоротити собі віку з мисливського карабіну "Сайга", — йдеться у повідомленні.

Дмитра Шевчика знайшли мертвим під Кривим Рогом Дмитра Шевчика знайшли мертвим під Кривим Рогом Дмитра Шевчика знайшли мертвим під Кривим Рогом Дмитра Шевчика знайшли мертвим під Кривим Рогом Дмитра Шевчика знайшли мертвим під Кривим Рогом

О 15:07 поліція Дніпропетровської області підтвердила смерть чоловіка на одній із баз відпочинку у Криворізькому районі, однак прізвища і імені загиблого не назвали.

Для встановлення всіх обставин події на місці працюють правоохоронці Криворізького районного управління поліції, криміналістична лабораторія, пересувна криміналістична лабораторія НДЕКЦ МВС та судово-медичний експерт. Триває огляд місця події, збір речових доказів, встановлення та опитування свідків.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 ККУ з попередньою додатковою кваліфікацією "самогубство".

На місці смерті Шевчика працює поліція Фото: Національна поліція На місці смерті Шевчика працює поліція Фото: Національна поліція

Що відомо про Дмитра Шевчика

Дмитро Шевчику 47 років. Одружений, у нього троє синів. Працював на посаді генерального директора Центрального гірничо-збагачувального комбінату.

У 2015 році був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії "Опозиційний блок".

Дмитро Шевчик балотувався на посаду міського голови Кривого Рогу від партії "Слуга народу" на місцевих виборах 2020 року.

Згідно з даними ГО "Рух ЧЕСНО", у першому турі за нього проголосувало 25,94% виборців. Шевчик посів друге місце, вийшовши до другого туру. Його опонентом був чинний на той час міський голова Юрій Вілкул, який отримав 44,96%, але через проблеми зі здоров'ям зняв свою кандидатуру на користь представника нині забороненої ОПЗЖ Костянтина Павлова.

За підсумками другого туру голосування Павлов був обраний Криворізьким міським головою. У серпні 2021 року його було знайдено мертвим у власному будинку у селі Вільне під Кривим Рогом. Поруч із тілом лежала зброя. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 — умисне вбивство.

Пізніше у поліції заявили, що розглядають три основні версії загибелі Костянтина Павлова. Це вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю

Восени 2021 року мертвими також знайшли двох братів Павлова — Андрія і Бориса.

Нагадаємо, 4 жовтня у віці 75 років помер Анатолій Коньков — футболіст, тренер, майстер спорту міжнародного класу, заслужений працівник фізичної культури і спорту України .