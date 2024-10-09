"Украинская правда" заявила о системном давлении на журналистов со стороны Офиса президента

Как отметили в редакции УП, Банковая блокирует их журналистам общение с представителями власти, а также оказывает давление на бизнес, чтобы у "Украинской правды" не заказывали рекламу.

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Офис президента Украины оказывает системное давление на редакцию и отдельных журналистов издания "Украинская правда", чтобы повлиять на редакционную политику этого средства массовой информации. Об этом сообщила редакция "Украинской правды".

"Мы хотим привлечь внимание коллег, партнеров и международных организаций к длительному и системному давлению, которое Офис президента осуществляет на редакцию и отдельных журналистов "Украинской правды", — говорится в сообщении.

Журналисты видят угрозу для устойчивой работы редакции из-за следующих действий ОПУ:

блокирование спикеров от власти относительно общения с журналистами "Украинской правды" и участия в мероприятиях;

давление на бизнес с целью остановить рекламное сотрудничество с УП;

откровенно эмоциональное общение президента Зеленского с журналистом УП Романом Кравцом.

"Эти и другие непубличные сигналы свидетельствуют о попытках повлиять на нашу редакционную политику", — отметили в УП.

Журналисты отметили, что каждая попытка конкретных чиновников из руководства Офиса президента повлиять на журналистов "Украинской правды" будет освещена публично и будет иметь последствия на международном уровне.

"Каждая такая попытка только укрепляет нашу мотивацию разоблачать коррупцию и неэффективное управление в высших эшелонах власти. Мы призываем всех, кто ценит свободу слова и независимость украинской журналистики, присоединиться к нам и встать на защиту этих ценностей", — говорится в заявлении редакции.

На момент публикации материала официальной реакции от Офиса президента Украины не было.

Напомним, в январе Владимир Зеленский отреагировал на слежку за журналистами Bihus.Info и назвал ее "недопустимым шагом".

Тогда же журналист Юрий Николов, который рассказал о коррупции в Минобороны, сообщил о запугивании и давлении.