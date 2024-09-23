Офис президента не знакомил журналистов The Times с "планом победы" Зеленского, — СМИ

В материале говорится, что план победы состоит из 5 пунктов. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта – на послевоенный период.

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Журналистов издания The Times Офис президента не знакомил с планом победы, который президент Владимир Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственный источник в ОП.

Отмечается, что детали плана, обнародованные в издании, являются обобщениями авторов материале. Также источник заявил, что документ журналисты не видели, логику плана им тоже не объясняли.

"Главное в плане победы, что он комплексный, в нем все пункты взаимосвязаны, важно реализовывать их вместе, все в комплексе, что там указано", — сказал он.

План победы, по данным собеседника из ОП, состоит из 5 пунктов. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта – на послевоенный период. Также собеседник без деталей уточнил, что вопрос о современном вооружении и наступлении украинских войск в Курской области РФ действительно содержится в документе.

СМИ раскрыли "план победы" Зеленского: что известно

Напомним, 23 сентября журналисты The Times заявили, что "План победы" президента Украины Владимира Зеленского, который он представит западным союзникам во время визита на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, включает продолжение операций Вооруженных сил Украины в Курской области России, а также гарантии безопасности для Киева как для стран-участниц НАТО. В Киеве считают, что это укрепит позицию Украины на переговорах.

По данным издания, во время визита в США Зеленский призовет предоставить гарантии безопасности, чтобы будущая администрация Трампа не заставила Украину заключить невыгодное мирное соглашение.

Как выяснило издание, план Зеленского содержит четыре ключевых элемента:

Запрос о предоставлении гарантий безопасности со стороны западных стран, подобных пакту о взаимной обороне, который получают страны-члены НАТО. Обращение за "специфическим" современным вооружением для ВСУ. Международная финансовая помощь для восстановления разрушенной войной украинской экономики. Продолжение военных операций, включая наступление в Курской области.

Напомним, Зеленский заявил, что следующие месяцы будут решающими в войне. По словам украинского лидера, если не действовать быстро, то война с Россией может затянуться на долгие годы или даже десятилетия.

Ранее президент назвал последствия отказа Байдена поддержать план победы. Если действующий президент США Джо Байден откажется от плана победы Украин, это означает, что он поддержит длительную войну с большим количеством погибших, пояснил президент Владимир Зеленский. Особенность этого плана — отсутствие участия РФ.