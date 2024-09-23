Офіс президента не знайомив журналістів The Times із "планом перемоги" Зеленського, — ЗМІ

У матеріалі йдеться, що план перемоги складається з 5 пунктів. Реалізація перших чотирьох запланована на період з жовтня по грудень, втілення п'ятого пункту — на післявоєнний період.

Related video

Журналістів видання The Times Офіс президента не ознайомлював із планом перемоги, який президент Володимир Зеленський планує представити президенту США Джо Байдену. Про це повідомляє"Суспільне" з посиланням на власне джерело в ОП.

Зазначається, що деталі плану, оприлюднені у виданні, є узагальненнями авторів матеріалу. Також джерело заявило, що документ журналісти не бачили, логіку плану їм теж не пояснювали.

"Головне в плані перемоги, що він комплексний, у ньому всі пункти взаємопов'язані, важливо реалізовувати їх разом, усе в комплексі, що там зазначено", — сказав він.

План перемоги, за даними співрозмовника з ОП, складається з 5 пунктів. Реалізація перших чотирьох запланована на період з жовтня по грудень, втілення п'ятого пункту — на післявоєнний період. Також співрозмовник без деталей уточнив, що питання про сучасне озброєння і наступ українських військ у Курській області РФ дійсно міститься в документі.

ЗМІ розкрили "план перемоги" Зеленського: що відомо

Нагадаємо, 23 вересня журналісти The Times заявили, що "План перемоги" президента України Володимира Зеленського, який він презентує західним союзникам під час візиту на сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, включає продовження операцій Збройних сил України в Курській області Росії, а також гарантії безпеки для Києва як для країн-учасниць НАТО. У Києві вважають, що це зміцнить позицію України на переговорах.

За даними видання, під час візиту до США Зеленський закличе надати гарантії безпеки, щоб майбутня адміністрація Трампа не змусила Україну укласти невигідну мирну угоду.

Як з'ясувало видання, план Зеленського містить чотири ключові елементи:

Запит про надання гарантій безпеки з боку західних країн, подібних до пакту про взаємну оборону, який отримують країни-члени НАТО. Звернення за "специфічним" сучасним озброєнням для ЗСУ. Міжнародна фінансова допомога для відновлення зруйнованої війною української економіки. Продовження військових операцій, включно з наступом у Курській області.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що наступні місяці будуть вирішальними у війні. За словами українського лідера, якщо не діяти швидко, то війна з Росією може затягнутися на довгі роки або навіть десятиліття.

Раніше президент назвав наслідки відмови Байдена підтримати план перемоги. Якщо чинний президент США Джо Байден відмовиться від плану перемоги Україн, це означає, що він підтримає тривалу війну з великою кількістю загиблих, пояснив президент Володимир Зеленський. Особливість цього плану — відсутність участі РФ.