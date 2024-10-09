"Українська правда" заявила про системний тиск на журналістів з боку Офісу президента

Як зазначили в редакції УП, Банкова блокує їх журналістам спілкування з представниками влади, а також чинить тиск на бізнес, аби в "Української правди" не замовляли рекламу.

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Офіс президента України чинить системний тиск на редакцію та окремих журналістів видання "Українська правда", щоб вплинути на редакційну політику цього засобу масової інформації. Про це повідомила редакція "Української правди".

"Ми хочемо привернути увагу колег, партнерів і міжнародних організацій до тривалого та системного тиску, який Офіс президента здійснює на редакцію та окремих журналістів "Української правди", — йдеться у повідомленні.

Журналісти вбачають загрозу для сталої роботи редакції через наступні дії ОПУ:

блокування спікерів від влади щодо спілкування з журналістами "Української правди" та участі в заходах;

тиск на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю з УП;

відверто емоційне спілкування президента Зеленського з журналістом УП Романом Кравцем.

"Ці та інші непублічні сигнали свідчать про спроби вплинути на нашу редакційну політику", — зазначили в УП.

Журналісти наголосили, що кожна спроба конкретних чиновників із керівництва Офісу президента вплинути на журналістів "Української правди" буде висвітлена публічно та матиме наслідки на міжнародному рівні.

"Кожна така спроба лише зміцнює нашу мотивацію викривати корупцію та неефективне управління у вищих ешелонах влади. Ми закликаємо всіх, хто цінує свободу слова і незалежність української журналістики, приєднатися до нас і стати на захист цих цінностей", — йдеться у заяві редакції.

На момент публікації матеріалу офіційної реакції від Офісу президента України не було.

Нагадаємо, у січні Володимир Зеленський відреагував на стеження за журналістами Bihus.Info та назвав його "неприпустимим кроком".

Тоді ж журналіст Юрій Ніколов, який розповів про корупцію в Міноборони, повідомив про залякування і тиск.