"Неприпустимий тиск": Зеленський відреагував на стеження за журналістами Bihus.Info (відео)

Зеленський повідомив, що СБУ з'ясує обставини стеження за журналістами проєкту Bihus.Info. При цьому журналісти проводять власне розслідування і припускають, що організатори можуть бути дуже впливовими.

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На журналістів не припустимо тиснути, тому справою щодо стеження за командою Bihus.Info займуться працівники Служби безпеки України. СБУ має з'ясувати, хто вчинив протиправні дії. Своє ставлення до ситуації з журналістами-розслідувачами, яких невідомі особи знімали на відео, оприлюднив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 17 січня.

Зеленський спершу повідомив, що провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій розглянули події на фронті і плани на новий рік. На питанні Bihus.Info політик зупинився окремо. Зокрема, він наголосив, що на журналістів не можна тиснути. У зв'язку з цим СБУ має з'ясувати, хто влаштував стеження і розібратись у деталях.

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"Служба безпеки України розпочала розслідування і з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий", — сказав президент.

Стеження за журналістами — деталі ситуації з Bihus.Info

Зазначимо, 16 січня у мережі з'явилось відео, на якому деякі члени команди проєкту Bihus.Info, як припускають, приймали наркотики. Крім того, опублікували перехоплення телефонних розмов, під час яких домовлялись про придбання заборонених речовин. Відео опубліковане на порталі "Народна правда" — фот фотографії редакції порталу можуть бути згенеровані штучним інтелектом, а біографії — вигаданими, повідомили у ЗМІ.

Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнить фігурантів скандального відео. Також він повідомив результати власного попереднього розслідування. Зі слів журналіста, за командою стежили близько року — записували розмови, встановлювали камери у готельних номерах. Редактор проєкту Максим Опанасенко наголосив, що команда проведе власне розслідування і незабаром повідомить, хто влаштував стеження.

У пресслужбі СБУ пояснили, що відкрили кримінальне провадження за фактом злочину проти журналістів. Також зауважили, що наркотики, які фігурують на відео — це питання підслідності інших правоохоронних органів.

Нагадуємо, 17 січня заступниця головного редактора розповіла, якого рівня можуть бути особи, які замовили та організували стеження за журналістами. 15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив про інцидент під дверима його квартири: невідомі особи намагались прорватись всередину і вигукували погрози.