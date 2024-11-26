Залужный выиграет президентские выборы в Украине независимо от конкурентов, — соцопрос
Опрос выявил, что большинство респондентов положительно относятся к бывшему главнокомандующему ВСУ, генералу Валерию Залужному и готовы поддержать его на предстоящих президентских выборах. Во всех опросах по этому поводу он занял первую позицию.
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный является лидером в разных вариациях во время выборов президента Украины. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, которое обнародовал центр Социальный мониторинг, пишет "Зеркало недели".
Так, с 15 по 21 ноября 2024 года Центр "Социальный мониторинг" по заказу American Political Services, LLC провел опрос граждан Украины. Он осуществлялся методом электронного индивидуального интервью: респондент отвечал на вопросы в анкете.
В частности респонденты отвечали на вопросы в таких категориях:
- отношение украинских граждан к известным должностным лицам и военнослужащим;
- отношение к необходимости защищать страну с оружием в руках и переговоров с Россией;
- оценка ситуации в стране;
- уместность проведения выборов и внедрения электронного голосования;
- электоральные настроения граждан.
Опрос выявил, что большинство респондентов положительно относятся к бывшему главнокомандующему ВСУ, генералу Валерию Залужному и готовы поддержать его на предстоящих президентских выборах, если он выдвинет свою кандидатуру.
"Железный" генерал является лидером в нескольких возможных вариациях во время выборов президента Украины.
Так, у граждан спросили, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, за кого бы вы проголосовали?
Ответы были такими:
- Валерий Залужный — 27%;
- Владимир Зеленский — 16%;
- Петр Порошенко — 7%;
- Кирилл Буданов — 6%;
- Дмитрий Разумков — 4%;
- Юлия Тимошенко — 4%;
- Андрей Билецкий — 3%;
- Сергей Притула — 2%;
- Виталий Кличко — 2%;
- Алексей Арестович — 1%;
- Юрий Бойко — 1%;
- Владимир Гройсман — 1%
- Другой кандидат — 3%.
На этот вопрос 15% респондентов не определились с выбором, а 10% вообще бы не участвовали в них.
Также респондентам кроме их кандидата предложили еще одного. Здесь также победил Валерий Залужный.
Ответ был таким:
- Валерий Залужный — 15%;
- Кирилл Буданов — 12%;
- Владимир Зеленский — 6%;
- Сергей Притула — 4%;
- Дмитрий Разумков — 3%;
- Петр Порошенко — 3%;
- Юлия Тимошенко — 3%;
- Андрей Билецкий — 3%;
- Виталий Кличко — 2%;
- Владимир Гройсман — 2%;
- Алексей Арестович — 2%;
- Юрий Бойко — 2%;
- другой кандидат — 3%.
Отвечая на этот вопрос, 27% респондентов сказали, что им трудно определиться с выбором. Еще 14% не голосовали бы.
Соответственно общая ситуация на вероятных президентских выборах выглядит сегодня так:
- Валерий Залужный — 42%;
- Владимир Зеленский — 22%;
- Кирилл Буданов — 18%;
- Петр Порошенко — 10%;
- Дмитрий Разумков — 7%;
- Юлия Тимошенко — 6%;
- Сергей Притула — 6%;
- Андрей Билецкий — 6%;
- Виталий Кличко — 4%;
- Алексей Арестович — 3%;
- Юрий Бойко — 3%;
- Владимир Гройсман — 2%.
Всего участие в опросе приняли 1200 граждан, а погрешность составляет 1,8-2,9%.
Напомним, что в МИД 20 октября сообщили, что чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный получает зарплату почти в 60 тыс. грн. Вдвое больше выплачивали ныне уволенному послу в Молдове Марку Шевченко.
Ранее сообщалось, что Залужный был ранен после звонка из ОП. По словам Сергея Кривоноса, бывший главком ВСУ получил ранение в мае прошлого года вследствие "прилета" по командному пункту на Запорожском направлении.