Залужный выиграет президентские выборы в Украине независимо от конкурентов, — соцопрос

Опрос выявил, что большинство респондентов положительно относятся к бывшему главнокомандующему ВСУ, генералу Валерию Залужному и готовы поддержать его на предстоящих президентских выборах. Во всех опросах по этому поводу он занял первую позицию.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный является лидером в разных вариациях во время выборов президента Украины. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, которое обнародовал центр Социальный мониторинг, пишет "Зеркало недели".

Так, с 15 по 21 ноября 2024 года Центр "Социальный мониторинг" по заказу American Political Services, LLC провел опрос граждан Украины. Он осуществлялся методом электронного индивидуального интервью: респондент отвечал на вопросы в анкете.

В частности респонденты отвечали на вопросы в таких категориях:

отношение украинских граждан к известным должностным лицам и военнослужащим;

отношение к необходимости защищать страну с оружием в руках и переговоров с Россией;

оценка ситуации в стране;

уместность проведения выборов и внедрения электронного голосования;

электоральные настроения граждан.

Опрос выявил, что большинство респондентов положительно относятся к бывшему главнокомандующему ВСУ, генералу Валерию Залужному и готовы поддержать его на предстоящих президентских выборах, если он выдвинет свою кандидатуру.

"Железный" генерал является лидером в нескольких возможных вариациях во время выборов президента Украины.

Так, у граждан спросили, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, за кого бы вы проголосовали?

Ответы были такими:

Валерий Залужный — 27%;

Владимир Зеленский — 16%;

Петр Порошенко — 7%;

Кирилл Буданов — 6%;

Дмитрий Разумков — 4%;

Юлия Тимошенко — 4%;

Андрей Билецкий — 3%;

Сергей Притула — 2%;

Виталий Кличко — 2%;

Алексей Арестович — 1%;

Юрий Бойко — 1%;

Владимир Гройсман — 1%

Другой кандидат — 3%.

На этот вопрос 15% респондентов не определились с выбором, а 10% вообще бы не участвовали в них.

Также респондентам кроме их кандидата предложили еще одного. Здесь также победил Валерий Залужный.

Ответ был таким:

Валерий Залужный — 15%;

Кирилл Буданов — 12%;

Владимир Зеленский — 6%;

Сергей Притула — 4%;

Дмитрий Разумков — 3%;

Петр Порошенко — 3%;

Юлия Тимошенко — 3%;

Андрей Билецкий — 3%;

Виталий Кличко — 2%;

Владимир Гройсман — 2%;

Алексей Арестович — 2%;

Юрий Бойко — 2%;

другой кандидат — 3%.

Отвечая на этот вопрос, 27% респондентов сказали, что им трудно определиться с выбором. Еще 14% не голосовали бы.

Соответственно общая ситуация на вероятных президентских выборах выглядит сегодня так:

Валерий Залужный — 42%;

Владимир Зеленский — 22%;

Кирилл Буданов — 18%;

Петр Порошенко — 10%;

Дмитрий Разумков — 7%;

Юлия Тимошенко — 6%;

Сергей Притула — 6%;

Андрей Билецкий — 6%;

Виталий Кличко — 4%;

Алексей Арестович — 3%;

Юрий Бойко — 3%;

Владимир Гройсман — 2%.

Всего участие в опросе приняли 1200 граждан, а погрешность составляет 1,8-2,9%.

Напомним, что в МИД 20 октября сообщили, что чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный получает зарплату почти в 60 тыс. грн. Вдвое больше выплачивали ныне уволенному послу в Молдове Марку Шевченко.

Ранее сообщалось, что Залужный был ранен после звонка из ОП. По словам Сергея Кривоноса, бывший главком ВСУ получил ранение в мае прошлого года вследствие "прилета" по командному пункту на Запорожском направлении.