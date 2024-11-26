Залужний виграє президентські вибори в Україні незалежно від конкурентів, — соцопитування
Опитування виявило, що більшість респондентів позитивно ставляться до колишнього головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного і готові підтримати його на майбутніх президентських виборах. В усіх опитуваннях щодо цього він посів першу позицію.
Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний є лідером у різних варіаціях під час виборів президента України. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке оприлюднив центр "Соціальний моніторинг", пише "Дзеркало тижня".
Так, з 15 по 21 листопада 2024 року Центр "Соціальний моніторинг" на замовлення American Political Services, LLC провів опитування громадян України. Воно здійснювалося методом електронного індивідуального інтерв’ю: респондент відповідав на запитання в анкеті.
Зокрема, респонденти відповідали на питання у таких категоріях:
- ставлення українських громадян до відомих посадових осіб та військовослужбовців;
- ставлення до необхідності захищати країну зі зброєю в руках та перемовин з Росією;
- оцінка ситуації в країні;
- доречність проведення виборів та впровадження електронного голосування;
- електоральні настрої громадян.
Опитування виявило, що більшість респондентів позитивно ставляться до колишнього головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного і готові підтримати його на майбутніх президентських виборах, якщо він висуне свою кандидатуру.
"Залізний" генерал є лідером у кількох можливих варіаціях під час виборів президента України.
Так, у громадян спитали, якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, за кого б ви проголосували?
Відповіді були такими:
- Валерій Залужний — 27%;
- Володимир Зеленський — 16%;
- Петро Порошенко — 7%;
- Кирило Буданов — 6%;
- Дмитро Разумков — 4%;
- Юлія Тимошенко — 4%;
- Андрій Білецький — 3%;
- Сергій Притула — 2%;
- Віталій Кличко — 2%;
- Олексій Арестович — 1%;
- Юрій Бойко — 1%;
- Володимир Гройсман — 1%
- Інший кандидат — 3%.
На це питання 15% респондентів не визначилися з вибором, а 10% взагалі б не брали участь у них.
Також респондентам, крім їхнього кандидата, запропонували ще одного. Тут також переміг Валерій Залужний.
Відповідь була такою:
- Валерій Залужний — 15%;
- Кирило Буданов — 12%;
- Володимир Зеленський — 6%;
- Сергій Притула — 4%;
- Дмитро Разумков — 3%;
- Петро Порошенко — 3%;
- Юлія Тимошенко — 3%;
- Андрій Білецький — 3%;
- Віталій Кличко — 2%;
- Володимир Гройсман — 2%;
- Олексій Арестович — 2%;
- Юрій Бойко — 2%;
- інший кандидат — 3%.
Відповідаючи на це питання, 27% респондентів сказали, що їм важко визначитися з вибором. Ще 14% не голосували б.
Відповідно загальна ситуація на ймовірних президентських виборах виглядає сьогодні так:
- Валерій Залужний — 42%;
- Володимир Зеленський — 22%;
- Кирило Буданов — 18%;
- Петро Порошенко — 10%;
- Дмитро Разумков — 7%;
- Юлія Тимошенко — 6%;
- Сергій Притула — 6%;
- Андрій Білецький — 6%;
- Віталій Кличко — 4%;
- Олексій Арестович — 3%;
- Юрій Бойко — 3%;
- Володимир Гройсман — 2%.
Загалом участь в опитуванні взяли 1200 громадян, а похибка складає 1,8–2,9%.
Нагадаємо, що у МЗС 20 жовтня повідомили, що надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний отримує зарплату майже у 60 тис. грн. Удвічі більше виплачували нині звільненому послу у Молдові Маркові Шевченку.
Раніше повідомлялося, що Залужний був поранений після дзвінка з ОП. За словами Сергія Кривоноса, колишній головком ЗСУ дістав поранення в травні минулого року внаслідок "прильоту" по командному пункту на Запорізькому напрямку.