Залужний виграє президентські вибори в Україні незалежно від конкурентів, — соцопитування

Опитування виявило, що більшість респондентів позитивно ставляться до колишнього головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного і готові підтримати його на майбутніх президентських виборах. В усіх опитуваннях щодо цього він посів першу позицію.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний є лідером у різних варіаціях під час виборів президента України. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке оприлюднив центр "Соціальний моніторинг", пише "Дзеркало тижня".

Так, з 15 по 21 листопада 2024 року Центр "Соціальний моніторинг" на замовлення American Political Services, LLC провів опитування громадян України. Воно здійснювалося методом електронного індивідуального інтерв’ю: респондент відповідав на запитання в анкеті.

Зокрема, респонденти відповідали на питання у таких категоріях:

ставлення українських громадян до відомих посадових осіб та військовослужбовців;

ставлення до необхідності захищати країну зі зброєю в руках та перемовин з Росією;

оцінка ситуації в країні;

доречність проведення виборів та впровадження електронного голосування;

електоральні настрої громадян.

Опитування виявило, що більшість респондентів позитивно ставляться до колишнього головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного і готові підтримати його на майбутніх президентських виборах, якщо він висуне свою кандидатуру.

"Залізний" генерал є лідером у кількох можливих варіаціях під час виборів президента України.

Так, у громадян спитали, якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, за кого б ви проголосували?

Відповіді були такими:

Валерій Залужний — 27%;

Володимир Зеленський — 16%;

Петро Порошенко — 7%;

Кирило Буданов — 6%;

Дмитро Разумков — 4%;

Юлія Тимошенко — 4%;

Андрій Білецький — 3%;

Сергій Притула — 2%;

Віталій Кличко — 2%;

Олексій Арестович — 1%;

Юрій Бойко — 1%;

Володимир Гройсман — 1%

Інший кандидат — 3%.

На це питання 15% респондентів не визначилися з вибором, а 10% взагалі б не брали участь у них.

Також респондентам, крім їхнього кандидата, запропонували ще одного. Тут також переміг Валерій Залужний.

Відповідь була такою:

Валерій Залужний — 15%;

Кирило Буданов — 12%;

Володимир Зеленський — 6%;

Сергій Притула — 4%;

Дмитро Разумков — 3%;

Петро Порошенко — 3%;

Юлія Тимошенко — 3%;

Андрій Білецький — 3%;

Віталій Кличко — 2%;

Володимир Гройсман — 2%;

Олексій Арестович — 2%;

Юрій Бойко — 2%;

інший кандидат — 3%.

Відповідаючи на це питання, 27% респондентів сказали, що їм важко визначитися з вибором. Ще 14% не голосували б.

Відповідно загальна ситуація на ймовірних президентських виборах виглядає сьогодні так:

Валерій Залужний — 42%;

Володимир Зеленський — 22%;

Кирило Буданов — 18%;

Петро Порошенко — 10%;

Дмитро Разумков — 7%;

Юлія Тимошенко — 6%;

Сергій Притула — 6%;

Андрій Білецький — 6%;

Віталій Кличко — 4%;

Олексій Арестович — 3%;

Юрій Бойко — 3%;

Володимир Гройсман — 2%.

Загалом участь в опитуванні взяли 1200 громадян, а похибка складає 1,8–2,9%.

Нагадаємо, що у МЗС 20 жовтня повідомили, що надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний отримує зарплату майже у 60 тис. грн. Удвічі більше виплачували нині звільненому послу у Молдові Маркові Шевченку.

Раніше повідомлялося, що Залужний був поранений після дзвінка з ОП. За словами Сергія Кривоноса, колишній головком ЗСУ дістав поранення в травні минулого року внаслідок "прильоту" по командному пункту на Запорізькому напрямку.