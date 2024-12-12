Прибудут ли в Украину иностранные войска: в Кабмине готовы к диалогу

Вопрос о размещении иностранного контингента в Украине вновь поднял лидер Франции Эмманюэль Макрон. В Киеве одобряют идею и готовы "говорить о чем угодно", несмотря на отсутствие консенсуса в Евросоюзе.

Related video

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина подтвердила готовность вести диалог о принятии иностранных войск. Об этом она сказала в интервью американскому изданию Politico.

Журналист спросил ее, может ли Киев разместить иностранные войска на украинской территории. "Украина готова говорить о чем угодно", — ответила ему чиновник.

Далее разговор коснулся тему стремления Украины вступить в НАТО, что вряд ли возможно в условиях полномасштабной войны. Стефанишина вспомнила о "красном свете" Германии, заявив об отсутствии оправдании ее позиции. Берлин не шел на уступки в вопросе членства Украины в НАТО десятилетиями.

"Очень сложно работать со страной, где нет никаких оснований для этой негативной позиции", — добавила Стефанишина.

Что касается позиции США, вице-премьер отметила трудность обсуждения членства в НАТО под конец правления Джо Байдена. Лучшим способом построить диалог будет встреча с новым президентом Дональдом Трампом, считает она.

Готовность рассмотреть идею президента Франции Эмманюэля Макрона о размещении иностранного контингента в Украине подтверждал и президент Украины Владимир Зеленский. Такой шаг был бы уместен до вступления Украины в НАТО.

Напомним, 27 февраля на саммите стран Европы Макрон заявил, что идея отправки в Украину европейских военных консенсуса не получила. Экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 15 декабря говорил, что некоторые страны рассматривают возможность оправки войск для помощи Украине в борьбе с агрессией РФ.

Фокус уже писал, что законодатели в США одобрили законопроект об ассигнованиях на нужды обороны на 2025 год. В документ не вошел закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине.