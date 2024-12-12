Чи прибудуть в Україну іноземні війська: у Кабміні готові до діалогу

Питання про розміщення іноземного контингенту в Україні знову порушив лідер Франції Емманюель Макрон. У Києві схвалюють ідею і готові "говорити про що завгодно", попри відсутність консенсусу в Євросоюзі.

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Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина підтвердила готовність вести діалог про прийняття іноземних військ. Про це вона сказала в інтерв'ю американському виданню Politico.

Журналіст запитав її, чи може Київ розмістити іноземні війська на українській території. "Україна готова говорити про що завгодно", — відповіла йому чиновниця.

Далі розмова торкнулася теми прагнення України вступити в НАТО, що навряд чи можливо в умовах повномасштабної війни. Стефанішина згадала про "червоне світло" Німеччини, заявивши про відсутність виправдання її позиції. Берлін не йшов на поступки в питанні членства України в НАТО десятиліттями.

"Дуже складно працювати з країною, де немає жодних підстав для цієї негативної позиції", — додала Стефанішина.

Щодо позиції США, віцепрем'єрка наголосила на труднощах обговорення членства в НАТО під кінець правління Джо Байдена. Найкращим способом побудувати діалог буде зустріч із новим президентом Дональдом Трампом, вважає вона.

Готовність розглянути ідею президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення іноземного контингенту в Україні підтверджував і президент України Володимир Зеленський. Такий крок був би доречним до вступу України до НАТО.

Нагадаємо, 27 лютого на саміті країн Європи Макрон заявив, що ідея відправки в Україну європейських військових консенсусу не отримала. Експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко 15 грудня говорив, що деякі країни розглядають можливість відправлення військ для допомоги Україні в боротьбі з агресією РФ.

Фокус уже писав, що законодавці в США схвалили законопроєкт про асигнування на потреби оборони на 2025 рік. У документ не увійшов закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні.