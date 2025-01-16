Каждый будет иметь гарантию: ВРУ приняла закон о психическом здоровье, подробности

Согласно закону о психическом здоровье специалисты смогут получить официальное признание, а украинцы будут иметь гарантию, что обращаются к настоящему специалисту.

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В Украине начнут сертифицировать психологов. Соответствующий законопроект №12030 о системе охраны психического здоровья принят Верховной Радой Украины.

Инициаторами законопроекта выступила группа народных депутатов из разных парламентских фракций. В целом законопроект поддержали 233 парламентариев. Теперь закон о психическом здоровье должен подписать президент Украины.

Закон о психическом здоровье: подробности

В Министерстве здравоохранения рассказали, что закон о психическом здоровье вводит четкие определения таких понятий, как "психическое здоровье", "услуга в сфере психического здоровья", "поставщик услуг в сфере психического здоровья", "специалисты в сфере психического здоровья" и другие, необходимые для качественного юридического регулирования этой сферы.

Одним из пунктов закона о психическом здоровье вводятся единые стандарты сертификации психологов Нацкомиссии и сертификация психотерапевтов организациями, которые саморегулируются и имеют международное признание. Это означает, что каждый украинец будет иметь гарантию, что обращается к настоящему специалисту. Со своей стороны специалисты смогут получить официальное признание.

Закон о психическом здоровье также уделяет внимание охране психического здоровья на рабочем месте. В частности, документом предлагается работодателям разработать и утвердить программу психосоциальной поддержки работников на рабочем месте.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, благодаря которому получила возможность уволиться из армии еще одна категория украинцев — неполнородные родственники погибших украинских бойцов. Однако это произойдет не сразу, ведь Кабмин должен провести определенную дополнительную работу.

Добавим, что 15 января Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней. Принятые Радой документы должен подписать глава государства.