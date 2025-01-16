Кожен матиме гарантію: ВРУ ухвалила закон про психічне здоров'я, подробиці

Відповідно до закону про психічне здоров'я фахівці зможуть отримати офіційне визнання, а українці матимуть гарантію, що звертаються до справжнього спеціаліста.

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В Україні почнуть сертифікувати психологів. Відповідний законопроєкт №12030 про систему охорони психічного здоров'я прийнятий Верховною Радою України.

Ініціаторами законопроєкту виступила група народних депутатів з різних парламентських фракцій. В цілому законопроєкт підтримали 233 парламентарів. Тепер закон про психічне здоров'я має підписати президент України.

Закон про психічне здоров'я: подробиці

В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що закон про психічне здоров'я запроваджує чіткі визначення таких понять, як "психічне здоров’я", "послуга у сфері психічного здоровʼя", "надавач послуг у сфері психічного здоров’я", "фахівці у сфері психічного здоров’я" та інші, необхідні для якісного юридичного регулювання цієї сфери.

Одним із пунктів закону про психічне здоров'я запроваджуються єдині стандарти сертифікації психологів Нацкомісії та сертифікація психотерапевтів організаціями, що саморегулюються та мають міжнародне визнання. Це означає, що кожен українець матиме гарантію, що звертається до справжнього фахівця. Зі свого боку фахівці зможуть отримати офіційне визнання.

Закон про психічне здоров'я також приділяє увагу охороні психічного здоровʼя на робочому місці. Зокрема, документом пропонується роботодавцям розробити й затвердити програму психосоціальної підтримки працівників на робочому місці.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон, завдяки якому отримала можливість звільнитись з армії ще одна категорія українців — неповнорідні родичі загиблих українських бійців. Однак це відбудеться не відразу, адже Кабмін має провести певну додаткову роботу.

Додамо, що 15 січня Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні на 90 днів. Ухвалені Радою документи має підписати глава держави.