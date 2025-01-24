Трамп изгоняет нелегалов из США: кого из россиян депортируют первыми

По данным российских журналистов, среди тех, кого первыми депортируют из США домой, — Илья Мэдисон, Александр Шпак и Даниил Поперечный: их могут изгнать из страны уже в ближайшее время вместе с другими российскими беженцами, находящимися в депортационных тюрьмах.

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По меньшей мере трое известных россиян попали под действие указа новоизбранного президента США Дональда Трампа о депортации нелегалов из страны: российский видеоблогер Илья Мэдисон, бодибилдер и блогер Александр Шпак и видеоблогер и стендап-комик Даниил Поперечный. Все они формально просили убежища, проходя сухопутную границу между США и Мексикой, или через аэропорты, после чего ожидали решения офицеров службы ICE с судебными выводами о разрешении на въезд по упрощенной программе. Об этом рассказало российское медиа.

Эта упрощенная программа, которая ранее позволяла легально находиться на территории Соединенных Штатов, уже не работает в стране. Ее сейчас приостановили после инаугурации новоизбранного президента, а своим указом Дональд Трамп, в котором говорится о депортации нелегалов, поставил вышеупомянутых россиян в условия, когда они незаконно находятся на территории США и подлежат вывозу за пределы страны.

Уже известно имя первого россиянина, которого депортировали домой. Это Евгений Машикин, которого задерживали в РФ за участие в антивоенных митингах.

Что же касается вышеупомянутых граждан РФ, то пока они ожидают решения относительно их пребывания в США. Скорее всего, их вместе с сотней других россиян, которых "загнали" в депортационные тюрьмы, вскоре также отправят домой.

Что известно о россиянах, которых вскоре могут депортировать из США

Александр Шпак

Стоит отметить, что после возвращения РФ не все они могут находиться на свободе. Так, если говорить об Александре Шпаке, то в России на него уже завели уголовное дело, поскольку тот неоднократно выступал в поддержку Украины и даже публично заявлял, что в подрыве Каховской ГЭС виновата именно российская сторона.

Что же касается комика Даниила Поперечного, то он также выступал против вторжения РФ в Украину, однако в Украину ему запретили въезд еще в 2018 году из-за антиукраинской позиции. Хотя запрет уже не действует (действовал всего 3 года), позиция у россиянина до сих пор неоднозначная: он заявлял, что не поддерживает РФ, но и присылать донаты в поддержку Украины не собирается, чтобы "не быть причастным к смерти людей".

Илья Мэдисон

Зато Илью Мэдисона в РФ могут с радостью принять обратно. Известно, что он еще в 2022 году собирался поехать на Донбасс, публично высказывал поддержку войны России против Украины, однако выехал за пределы родины после начала мобилизации в 2022 году.

Напомним, после инаугурации Дональд Трамп подписал указ о закрытии южной границы с Мексикой. Об этом Фокус сообщал 23 января.

Вместе с тем, стало известно о ряде других решений, которые принял новоизбранный президент США сразу после инаугурации. Среди них — выход США из ВОЗ, приостановление запрета TikTok и переименование Мексиканского залива.