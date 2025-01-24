Трамп виганяє нелегалів зі США: кого з росіян депортують першими

За даними російських журналістів, серед тих, кого першими депортують зі США додому, – Ілля Медісон, Олександр Шпак та Данило Поперечний: їх можуть вигнати з країни вже найближчим часом разом з іншими російськими біженцями, що перебувають в депортаційних в’язницях.

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Щонайменше троє відомих росіян потрапили під дію указу новообраного президента США Дональда Трампа про депортацію нелегалів з країни: російський відеоблогер Ілля Медісон, бодібілдер і блогер Олександр Шпак та відеоблогер і стендап-комік Данило Поперечний. Всі вони формально просили прихистку, проходячи сухопутний кордон між США та Мексикою, або через аеропорти, після чого очікували на рішення офіцерів служби ICE з судовими висновками щодо дозволу на в’їзд за спрощеною програмою. Про це розповіло російське медіа.

Ця спрощена програма, яка раніше давала змогу легально перебувати на території Сполучених Штатів, вже не працює в країні. Її наразі призупинили після інавгурації новообраного президента, а своїм указом Дональд Трамп, в якому йдеться про депортацію нелегалів, поставив вищезгаданих росіян в умови, коли вони незаконно перебувають на території США та підлягають вивезенню за межі країни.

Вже відоме ім’я першого росіянина, якого депортували додому. Це Євген Машикін, якого затримували в РФ за участь в антивоєнних мітингах.

Що ж стосується вищезгаданих громадян РФ, то поки що вони очікують на рішення стосовно їхнього перебування США. Скоріше за все, їх разом сотнею інших росіян, яких "загнали" в депортаційні в’язниці, невдовзі також відправлять додому.

Що відомо про росіян, яких невдовзі можуть депортувати зі США

Олександр Шпак

Варто зазначити, що після повернення РФ не всі вони можуть перебувати на свободі. Так, якщо говорити про Олександра Шпака, то в Росії на нього вже завели кримінальну справу, оскільки той неодноразово виступав на підтримку України та навіть публічно заявляв, що в підриві Каховської ГЕС винна саме російська сторона.

Що ж стосується коміка Данила Поперечного, то він також виступав проти вторгнення РФ в Україну, однак в Україну йому заборонили в’їзд ще у 2018 році через антиукраїнську позицію. Хоча заборона вже не діє (була чинною лише 3 роки), позиція в росіянина і досі неоднозначна: він заявляв, що не підтримує РФ, але й надсилати донати на підтримку України не збирається, щоб "не бути причетним до смерті людей".

Ілля Медісон

Натомість Іллю Медісона в РФ можуть радо прийняти назад. Відомо, що він ще у 2022 році збирався поїхати на Донбас, публічно висловлював підтримку війни Росії проти України, однак виїхав за межі батьківщини після початку мобілізації у 2022 році.

Нагадаємо, після інавгурації Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону з Мексикою. Про це Фокус повідомляв 23 січня.

Разом з тим, стало відомо про низку інших рішень, які ухвалив новообраний президент США одразу після інавгурації. Серед них – вихід США із ВООЗ, призупинення заборони TikTok та перейменування Мексиканської затоки.