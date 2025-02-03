"Исчезнет как страна": в Испании предсказали будущее Украины в случае проигрыша войны с РФ (видео)

По мнению главы МИД Испании Хосе Альбареса, Россия на самом деле не желает мира. В случае проигрыша в большой войне Украина рискует исчезнуть как государство.

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В случае проигрыша в войне с Россией Украина просто исчезнет как государство. Такое мнение выразил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в беседе с агентством Europa Press.

По этой причине нельзя "ничего решать относительно Украины без Украины", так как это суверенное государство с законным правительством, заметил он.

"Если Россия проигрывает эту войну, то она просто ее проиграла. А если Украина проиграет, она исчезнет. В этом большая разница, Украина исчезнет", — акцентировал внимание глава МИД.

Альбарес уверен, что Россия на самом деле не желает мира, а все мирные планы представляла исключительно украинская сторона.

"Мы, европейцы, поддерживаем любой план справедливого мира. Но когда я слышу, как говорит российский президент, он всегда говорит о войне", — добавил чиновник.

По заверению министра, в случае завершения войны у Европы будет очень протяженная граница с Россией и придется восстанавливать отношения. Альбарес сравнил нынешнюю ситуацию с периодом падения Берлинской стены.

"Мы пришли к моменту, когда предстоит решить, куда мы пойдем в ближайшие десятилетия", — заключил он.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивал на немедленном прекращении огня и мирных переговорах с Россией. При этом он предрек Украине будущее Афганистана.

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