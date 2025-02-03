"Зникне як країна": в Іспанії передбачили майбутнє України в разі програшу війни з РФ (відео)

На думку глави МЗС Іспанії Хосе Альбареса, Росія насправді не бажає миру. У разі програшу у великій війні Україна ризикує зникнути як держава.

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У разі програшу у війні з Росією Україна просто зникне як держава. Таку думку висловив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес у бесіді з агентством Europa Press.

З цієї причини не можна "нічого вирішувати щодо України без України", оскільки це суверенна держава із законним урядом, зауважив він.

"Якщо Росія програє цю війну, то вона просто її програла. А якщо Україна програє, вона зникне. У цьому велика різниця, Україна зникне", — акцентував увагу глава МЗС.

Альбарес упевнений, що Росія насправді не бажає миру, а всі мирні плани представляла виключно українська сторона.

"Ми, європейці, підтримуємо будь-який план справедливого миру. Але коли я чую, як говорить російський президент, він завжди говорить про війну", — додав чиновник.

За запевненням міністра, у разі завершення війни Європа матиме дуже протяжний кордон із Росією і доведеться відновлювати відносини. Альбарес порівняв нинішню ситуацію з періодом падіння Берлінської стіни.

"Ми прийшли до моменту, коли належить вирішити, куди ми підемо в найближчі десятиліття", — підсумував він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягав на негайному припиненні вогню і мирних переговорах із Росією. При цьому він передрік Україні майбутнє Афганістану.

Увечері 31 січня окупанти вдарили ракетою по "Історичному центру Одеси". Головний старовинний район міста внесли до списку всесвітньої спадщини UNESCO.