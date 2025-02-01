Россия попала в исторический квартал Одессы: повреждения получили 15 памятников культурного наследия

Самым ценным в архитектурном плане среди поврежденных зданий является Филармония. С 2023 года объект находится под усиленной защитой ЮНЕСКО.

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Вечером пятницы 31 января объектом ракетной атаки россиян стал "Исторический центр Одессы", внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов,

Значительные разрушения, масштаб которых еще не установлен, понесло одно из самых выразительных архитектурных сооружений центральной части города, здание гостиницы "Бристоль". Также в результате мощной взрывной волны пострадали близлежащие исторические здания. Глава города сообщил, что повреждения различной степени получили около 15 памятников культурного наследия. Основными повреждениями оказались выбитые оконные стекла и смещенное столярное заполнение.

Среди пострадавших объектов оказалось два памятника национального значения:

Филармония (Новая Биржа)

Дом Вучини (ул. Итальянская, 19)

Самым ценным, с архитектурной и социальной точки зрения, среди поврежденных зданий является Филармония, где взрывная волна выбила аутентичное столярное заполнение главного парадного входа, повредила витражи и внутреннюю отделку помещений.

С 2023 года здание находится под усиленной защитой ЮНЕСКО в соответствии со Вторым протоколом 1999 года к Гаагской конвенции 1954 года "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".

Влияние атаки на состояние основных конструкций специалисты оценят после дополнительного обследования, сообщил Труханов, добавив, что также пострадали два музея:

Музей западного и восточного искусства

Филиал Литературного музея (Дом Сикара)

Существенные повреждения, сообщил чиновник, получили витражи и столярное заполнение больших окон с полуциркульным завершением в зданиях Союза архитекторов Украины и Банка "Порто-Франко".

Напомним, ночью 1 февраля РФ атаковала беспилотниками Запорожье. В Запорожской ОВА эту атаку признали самой массированной за последнее время.

Также Фокус писал, что армия РФ утром 1 февраля попала ракетой в подъезд пятиэтажки в Полтаве.