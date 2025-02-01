Росія влучила в історичний квартал Одеси: пошкодження зазнали 15 пам'яток культурної спадщини

Найціннішою в архітектурному плані серед пошкоджених будівель є Філармонія. З 2023 року об'єкт перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО.

Related video

Увечері п'ятниці 31 січня об’єктом ракетної атаки росіян став "Історичний центр Одеси", внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов,

Значних руйнувань, масштаб яких ще не встановлено, зазнала одна з найвиразніших архітектурних споруд центральної частини міста, будівля готелю "Брістоль". Також внаслідок потужної вибухової хвилі постраждали довколишні історичні будівлі. Очільник міста поінформував, що пошкодження різного ступеня зазнали близько 15 пам'яток культурної спадщини. Основними пошкодженнями виявилися вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення.

Серед постраждалих об'єктів виявилося дві пам’ятки національного значення:

Філармонія (Нова Біржа)

Будинок Вучині (вул. Італійська, 19)

Найціннішою, з архітектурної та соціальної точки зору, серед пошкоджених будівель є Філармонія, де вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, пошкодила вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень.

З 2023 року будівля перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО відповідно до Другого протоколу 1999 року до Гаазької конвенції 1954 року "Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту".

Вплив атаки на стан основних конструкцій фахівці оцінять після додаткового обстеження, повідомив Труханов, додавши, що також постраждали два музеї:

Музей західного та східного мистецтва

Філія Літературного музею (Будинок Сікара)

Суттєвих пошкоджень, повідомив чиновник, зазнали вітражі та столярне заповнення великих вікон із півциркульним завершенням у будівлях Союзу архітекторів України та Банку "Порто-Франко".

Нагадаємо, вночі 1 лютого РФ атакувала безпілотниками Запоріжжя. У Запорізькій ОВА цю атаку визнали наймасованішою за останній час.

Також Фокус писав, що армія РФ вранці 1 лютого поцілили ракетою у під'їзд п'ятиповерхівки в Полтаві.