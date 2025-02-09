Ресурсы в обмен на гарантии безопасности: Трамп хочет заключить сделку с Зеленским по войне, — СМИ

Президент США Трамп убежден, что соглашение с Украиной по доступу к редкоземельным металлам и газу будет возможно при условии любого потенциального мирного урегулирования.

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Президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение с украинским президентом Владимиром Зеленским о гарантиях безопасности в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу. Об этом сообщает издание New York Post.

Журналисты пишут, что Трамп намерен обсудить с президентом Украины заключение договора на сумму в $500 млн по доступу к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности. Такая сделка будет возможна при условии "любого потенциального мирного урегулирования".

Сам Трамп обратился к советнику по национальной безопасности Майку Уолцу с просьбой способствовать началу встреч между главами РФ и Украины. Глава США убежден, что оба лидера якобы "хотят встретиться".

"Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. Молодцы, как мои сыновья. С обеих сторон по всему поле боя", — сказал Трамп.

СМИ добавляет, что на следующей неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс отправится в Мюнхен на международную конференцию по вопросам безопасности. Там американский политик встретится с украинским президентом, однако журналисты не сообщают, какие вопросы они будут обсуждать.

Ранее стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным. Глава США пытался договориться о завершении боевых действий в Украине, так как считает, что российского президента "действительно беспокоят" смерти людей на фронте.

Однако аналитики ISW убеждены, что Кремль не заинтересован в переговорах или длительном мире с Украиной. Они считают, что действия россиян указывают на их "нежелание вести переговоры", а Россия формирует условия для подготовки к потенциальному более широкому конфликту с НАТО.