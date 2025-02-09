Ресурси в обмін на гарантії безпеки: Трамп хоче укласти угоду з Зеленським щодо війни, — ЗМІ

Президент США Трамп переконаний, що угода з Україною щодо доступу до рідкоземельних металів і газу буде можлива за умови будь-якого потенційного мирного врегулювання.

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Президент США Дональд Трамп хоче укласти угоду з українським президентом Володимиром Зеленським щодо гарантій безпеки в обмін на доступ до рідкоземельних металів і газу. Про це повідомляє видання New York Post.

Журналісти пишуть, що Трамп має намір обговорити з президентом України укладання договору на суму в $500 млн щодо доступу до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки. Така угода буде можливою за умови "будь-якого потенційного мирного врегулювання".

Сам Трамп звернувся до радника з національної безпеки Майка Волца з проханням сприяти початку зустрічей між главами РФ та України. Очільник США переконаний, що обидва лідери нібито "хочуть зустрітися".

"Кожен день гинуть люди. Гинуть молоді красиві солдати. Молодці, як мої сини. По обидва боки на всьому полі бою", — сказав Трамп.

ЗМІ додає, що наступного тижня віцепрезидент США Джей Ді Венс відправиться до Мюнхена на міжнародну конференцію з питань безпеки. Там американський політик зустрінеться з українським президентом, однак журналісти не повідомляють, які питання вони будуть обговорювати.

Раніше стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з лідером РФ Володимиром Путіним. Глава США намагався домовитися про завершення бойових дій в Україні, бо вважає, що російського президента "дійсно турбують" смерті людей на фронті.

Однак аналітики ISW переконані, що Кремль не зацікавлений у переговорах чи тривалому мирі з Україною. Вони вважають, що дії росіян вказують на їхнє "небажання вести переговори", а Росія формує умови для підготовки до потенційного ширшого конфлікту з НАТО.