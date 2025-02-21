"Сценарий узурпации власти": Дубинский из СИЗО заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины

Александр Дубинский также обнародовал 5 пунктов своей "предвыборной" программы и пообещал провести общенациональный референдум в случае своей победы.

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Народный депутат Александр Дубинский, который сейчас находится в Киевском следственном изоляторе, заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. Соответствующее сообщение он обнародовал в своем телеграмм-канале.

"Я, Александр Дубинский, 1981 года рождения, уроженец Киева, заявляю: Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Украины", — говорится в сообщении.

Дубинский подчеркнул, что убежден в том. что победит уже в первом туре выборов и обнародовал несколько пунктов своей "предвыборной" программы.

Прекращение войны через переговоры, выгодные Украине. Восстановление экономики за счет национальных инвестиций, а не внешней помощи. Ликвидация грантовой мафии — они не будут больше управлять нашей политикой. Реформа судебной системы для восстановления доверия к закону. Национальный интерес превыше всего.

Кроме того, в случае своей победы Дубинский пообещал провести общенациональный референдум, на который будут вынесены следующие вопросы:

путь Украины во внешней политике;

экономическая модель развития;

ликвидация должности президента.

"Если народ примет решение об отмене президентской власти, я готов уйти в тот же день", — подчеркнул Дубинский.

Нардеп также заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы не допустить проведения выборов и для этого якобы использует "подкуп, угрозы и уголовные дела".

"Это не просто совпадение — это сценарий узурпации власти. Очевидно, что после устранения всех оппонентов Зеленский захочет объявить себя победителем без голосования. Если это произойдет — война продолжится, а Украина перестанет существовать как независимая страна. Промолчать сейчас — значит продлить войну еще на пять лет, до 2030 года. Это недопустимо", — отметил Дубинский.

Напомним, 8 января в ГБР рассказали, что Александра Дубинского будут судить за то, что он организовал незаконный выезд за границу своего родственника.

СМИ ранее писали, что Дубинский вместе с экс-нардепом Андреем Деркачем готовили пресс-конференцию по заданию ГРУ России. Свидетель говорил, что Деркач, Дубинский и экс-прокурор Константин Кулик проводили мероприятие для дискредитации власти Украины и президента США Джо Байдена.