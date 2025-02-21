"Сценарий узурпации власти": Дубинский из СИЗО заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины
Александр Дубинский также обнародовал 5 пунктов своей "предвыборной" программы и пообещал провести общенациональный референдум в случае своей победы.
Народный депутат Александр Дубинский, который сейчас находится в Киевском следственном изоляторе, заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. Соответствующее сообщение он обнародовал в своем телеграмм-канале.
"Я, Александр Дубинский, 1981 года рождения, уроженец Киева, заявляю: Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Украины", — говорится в сообщении.
Дубинский подчеркнул, что убежден в том. что победит уже в первом туре выборов и обнародовал несколько пунктов своей "предвыборной" программы.
- Прекращение войны через переговоры, выгодные Украине.
- Восстановление экономики за счет национальных инвестиций, а не внешней помощи.
- Ликвидация грантовой мафии — они не будут больше управлять нашей политикой.
- Реформа судебной системы для восстановления доверия к закону.
- Национальный интерес превыше всего.
Кроме того, в случае своей победы Дубинский пообещал провести общенациональный референдум, на который будут вынесены следующие вопросы:
- путь Украины во внешней политике;
- экономическая модель развития;
- ликвидация должности президента.
"Если народ примет решение об отмене президентской власти, я готов уйти в тот же день", — подчеркнул Дубинский.
Нардеп также заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы не допустить проведения выборов и для этого якобы использует "подкуп, угрозы и уголовные дела".
"Это не просто совпадение — это сценарий узурпации власти. Очевидно, что после устранения всех оппонентов Зеленский захочет объявить себя победителем без голосования. Если это произойдет — война продолжится, а Украина перестанет существовать как независимая страна. Промолчать сейчас — значит продлить войну еще на пять лет, до 2030 года. Это недопустимо", — отметил Дубинский.
Напомним, 8 января в ГБР рассказали, что Александра Дубинского будут судить за то, что он организовал незаконный выезд за границу своего родственника.
СМИ ранее писали, что Дубинский вместе с экс-нардепом Андреем Деркачем готовили пресс-конференцию по заданию ГРУ России. Свидетель говорил, что Деркач, Дубинский и экс-прокурор Константин Кулик проводили мероприятие для дискредитации власти Украины и президента США Джо Байдена.