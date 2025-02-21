"Сценарій узурпації влади": Дубінський з СІЗО заявив, що балотуватиметься у президенти України

Олександр Дубінський також оприлюднив 5 пунктів своєї "передвиборчої" програми та пообіцяв провести загальнонаціональний референдум у разі своєї перемоги.

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Народний депутат Олександр Дубінський, який наразі перебуває у Київському слідчому ізоляторі, заявив що балотуватиметься у президенти України. Відповідне повідомлення він оприлюднив у своєму телеграм-каналі.

"Я, Олександр Дубінський, 1981 року народження, уродженець Києва, заявляю: Я висуваю свою кандидатуру на пост президента України", — йдеться у повідомленні.

Дубінський підкреслив, що переконаний у тому. що переможе вже у першому турі виборів та оприлюднив декілька пунктів своєї "передвиборчої" програми.

Припинення війни через переговори, вигідні Україні. Відновлення економіки за рахунок національних інвестицій, а не зовнішньої допомоги. Ліквідація грантової мафії — вони не будуть більше керувати нашою політикою. Реформа судової системи для відновлення довіри до закону. Національний інтерес понад усе.

Крім того, у разі своєї перемоги Дубінський пообіцяв провести загальнонаціональний референдум, на який буде винесено такі питання:

шлях України у зовнішній політиці;

економічна модель розвитку;

ліквідація посади президента.

"Якщо народ ухвалить рішення про скасування президентської влади, я готовий піти того ж дня", — наголосив Дубінський.

Нардеп також заявив, що чинний президент України Володимир Зеленський робить усе, щоб не допустити проведення виборів і для цього нібито використовує "підкуп, погрози та кримінальні справи".

"Це не просто збіг — це сценарій узурпації влади. Очевидно, що після усунення всіх опонентів Зеленський захоче оголосити себе переможцем без голосування. Якщо це станеться — війна продовжиться, а Україна перестане існувати як незалежна країна. Промовчати зараз — означає продовжити війну ще на п'ять років, до 2030 року. Це неприпустимо", — зазначив Дубінський.

Нагадаємо, 8 січня в ДБР розповіли, що Олександра Дубінського судитимуть за те, що він організував незаконний виїзд за кордон свого родича.

ЗМІ раніше писали, що Дубінський разом з екснардепом Андрієм Деркачем готували пресконференцію за завданням ГРУ Росії. Свідок говорив, що Деркач, Дубінський і експрокурор Костянтин Кулик проводили захід для дискредитації влади України і президента США Джо Байдена.