Уйдет ли Зеленский с поста президента Украины: первая леди назвала условие (видео)
По словам Елены Зеленской, ее муж стремится обеспечить для Украины безопасность. Как только это случится, он может спокойно оставить пост главы государства.
Владимир Зеленский не планирует и не хочет быть президентом Украины всю свою жизнь. Об этом сказала первая леди Украины Елена Зеленская в интервью итальянскому ток-шоу Quarta Repubblica на канале Rete 4, видео эфира опубликовал Офис президента.
Ведущий напомнил о заявлении Зеленского представителям СМИ по поводу готовности уйти с должности в обмен на вступление Украины в НАТО. Далее он спросил, готова ли первая леди к такому решению своего мужа.
"Он со мной это не обсуждал. Я знаю, что не собирается и нет у него такого желания быть президентом всю жизнь. Главное его задание — чтобы Украина была в безопасности", — уточнила Елена Зеленская.
Гарантии безопасности, по ее утверждению, обязательно должны быть у Украины, чтобы Зеленский мог спокойно оставить пост. Если членство в НАТО будет такой гарантией, вероятно, он это сделает, заключила она.
Напомним, президент США Дональд Трамп говорил, что вступление Украины в НАТО является нереалистичным сценарием. Штаты остаются преданными оборонному сотрудничеству с ЕС.
Журнал The Economist ранее писал о вероятном ужесточении мобилизации в Украине из-за продолжения большой войны. Россия намного быстрее восполняет свои потери.