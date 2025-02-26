Уйдет ли Зеленский с поста президента Украины: первая леди назвала условие (видео)

По словам Елены Зеленской, ее муж стремится обеспечить для Украины безопасность. Как только это случится, он может спокойно оставить пост главы государства.

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Владимир Зеленский не планирует и не хочет быть президентом Украины всю свою жизнь. Об этом сказала первая леди Украины Елена Зеленская в интервью итальянскому ток-шоу Quarta Repubblica на канале Rete 4, видео эфира опубликовал Офис президента.

Дональд Трамп говорил, что вступление Украины в НАТО является нереалистичным сценарием

Ведущий напомнил о заявлении Зеленского представителям СМИ по поводу готовности уйти с должности в обмен на вступление Украины в НАТО. Далее он спросил, готова ли первая леди к такому решению своего мужа.

"Он со мной это не обсуждал. Я знаю, что не собирается и нет у него такого желания быть президентом всю жизнь. Главное его задание — чтобы Украина была в безопасности", — уточнила Елена Зеленская.

Гарантии безопасности, по ее утверждению, обязательно должны быть у Украины, чтобы Зеленский мог спокойно оставить пост. Если членство в НАТО будет такой гарантией, вероятно, он это сделает, заключила она.

Напомним, президент США Дональд Трамп говорил, что вступление Украины в НАТО является нереалистичным сценарием. Штаты остаются преданными оборонному сотрудничеству с ЕС.

Журнал The Economist ранее писал о вероятном ужесточении мобилизации в Украине из-за продолжения большой войны. Россия намного быстрее восполняет свои потери.