Чи піде Зеленський з посади президента України: перша леді назвала умову (відео)

За словами Олени Зеленської, її чоловік прагне забезпечити для України безпеку. Щойно це станеться, він може спокійно залишити посаду глави держави.

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Володимир Зеленський не планує і не хоче бути президентом України все своє життя. Про це сказала перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю італійському ток-шоу Quarta Repubblica на каналі Rete 4, відео ефіру опублікував Офіс президента.

Дональд Трамп говорив, що вступ України до НАТО є нереалістичним сценарієм

Ведучий нагадав про заяву Зеленського представникам ЗМІ щодо готовності піти з посади в обмін на вступ України до НАТО. Далі він запитав, чи готова перша леді до такого рішення свого чоловіка.

"Він зі мною цього не обговорював. Я знаю, що не збирається і немає в нього такого бажання бути президентом усе життя. Головне його завдання — щоб Україна була в безпеці", — уточнила Олена Зеленська.

Гарантії безпеки, за її твердженням, обов'язково мають бути в України, щоб Зеленський міг спокійно залишити посаду. Якщо членство в НАТО буде такою гарантією, ймовірно, він це зробить, підсумувала вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп говорив, що вступ України до НАТО є нереалістичним сценарієм. Штати залишаються відданими оборонній співпраці з ЄС.

Журнал The Economist раніше писав про ймовірне посилення мобілізації в Україні через продовження великої війни. Росія набагато швидше заповнює свої втрати.