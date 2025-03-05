"Рейган переворачивается в могиле": сенатор Слоткин "разнесла" Трампа на фоне последних событий (видео)

Элисса Слоткин раскритиковала внешнеполитические действия новой администрации президента США и отметила, что Трамп лишь повторяет слова своих великих предшественников, но не действует, как они.

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Сенатор Элисса Слоткин от Демократической партии ответила на утреннее обращение президента США Дональда Трампа к Конгрессу. Она жестко раскритиковала его политику — от экономики и иммиграции до сокращения расходов, отношений с союзниками и поддержки Украины. Об этом сообщили Голос Америки и The Washington Post.

Элисса Слоткин раскритиковала внешнеполитические действия новой администрации президента США и отметила, что Трамп лишь повторяет слова своих великих предшественников, но не действует, как они. По ее мнению, бывший президент США Рональд Рейган не был бы доволен тем, как Трамп провел свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля.

"Президент Трамп любит повторять о мире благодаря силе. Это фраза, которую он украл у Рональда Рейгана. Но позвольте мне сказать, что после того зрелища, которое произошло в Овальном кабинете на прошлой неделе, Рейган, видимо, переворачивается в могиле", — сказала Элисса Слоткин.

Она заявила, что Трамп любит задабривать диктаторов, а его действия могут привести к экономической гибели страны.

"Как ребенок холодной войны, я благодарна, что в 1980-х годах на посту был Рейган, а не Трамп. Трамп проиграл бы нам "холодную" войну. Трамп верит в то, что можно заигрывать с диктаторами вроде Владимира Путина и давать по зубам нашим друзьям вроде канадцев. Он видит американское лидерство лишь как серию операций с недвижимостью. Действия Трампа свидетельствуют о том, что в глубине души он не верит, что мы являемся исключительной нацией", — сказала Слоткин.

Элисса Слоткин — что известно о сенаторе США

Элисса Слоткин — член Палаты представителей США от 8 избирательного округа Мичигана, член Демократической партии США. Сенатор США от штата Мичиган с 2025 года. Элисса Слоткин попала в Сенат всего несколько месяцев назад. Она — бывший аналитик ЦРУ уже вошла в историю как самый молодой сенатор-демократ в 48 лет.

Ее называют "восходящей звездой". В СМИ предполагают, что выбор Слоткин для ответа Трампу может быть сигналом, что именно ее партия рассматривает как потенциального нового лидера после поражения Харрис.

В свои первые несколько недель в Сенате Слоткин стремилась зарекомендовать себя как умеренный голос, подкрепленный большим опытом национальной безопасности

Напомним, что президент США Дональд Трамп выступил с большой речью в Конгрессе. Он сделал ряд важных заявлений, в частности относительно российско-украинской войны и Президента Украины Владимира Зеленского.