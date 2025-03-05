"Рейган перевертається в могилі": сенаторка Слоткін "рознесла" Трампа на тлі останніх подій (відео)

Елісса Слоткін розкритикувала зовнішньополітичні дії нової адміністрації президента США і зазначила, що Трамп лише повторює слова своїх великих попередників, але не діє, як вони.

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Сенаторка Елісса Слоткін від Демократичної партії відповіла на ранкове звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу. Вона жорстко розкритикувала його політику — від економіки та імміграції до скорочення витрат, відносин із союзниками та підтримки України. Про це повідомили Голос Америки та The Washington Post.

Елісса Слоткін розкритикувала зовнішньополітичні дії нової адміністрації президента США і зазначила, що Трамп лише повторює слова своїх великих попередників, але не діє, як вони. На її думку, колишній президент США Рональд Рейган не був би задоволений тим, як Трамп провів свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого.

"Президент Трамп любить повторювати про мир завдяки силі. Це фраза, яку він вкрав у Рональда Рейгана. Але дозвольте мені сказати, що після того видовища, яке відбулося в Овальному кабінеті минулого тижня, Рейган, мабуть, перевертається в могилі", — сказала Елісса Слоткін.

Вона заявила, що Трамп любить задобрювати диктаторів, а його дії можуть призвести до економічної загибелі країни.

"Як дитина холодної війни, я вдячна, що в 1980-х роках на посаді був Рейган, а не Трамп. Трамп програв би нам "холодну" війну. Трамп вірить у те, що можна загравати з диктаторами на кшталт Володимира Путіна і давати по зубах нашим друзям на кшталт канадців. Він бачить американське лідерство лише як серію операцій з нерухомістю. Дії Трампа свідчать про те, що в глибині душі він не вірить, що ми є винятковою нацією", — сказала Слоткін.

Елісса Слоткін — що відомо про сенаторку США

Елісса Слоткін — член Палати представників США від 8 виборчого округу Мічигана, членкиня Демократичної партії США. Сенаторка США від штату Мічиган з 2025 року. Елісса Слоткін потрапила до Сенату лише кілька місяців тому. Вона — колишня аналітикиня ЦРУ вже увійшла в історію як наймолодша сенаторка-демократ у 48 років.

Її називають "висхідною зіркою". У ЗМІ припускають, що вибір Слоткін для відповіді Трампу може бути сигналом, що саме її партія розглядає як потенційну нову лідерку після поразки Гарріс.

У свої перші кілька тижнів у Сенаті Слоткін прагнула зарекомендувати себе як помірний голос, підкріплений великим досвідом національної безпеки

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп виступив із великою промовою в Конгресі. Він зробив низку важливих заяв, зокрема щодо російсько-української війни та Президента України Володимира Зеленського.