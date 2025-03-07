"Оба делают фантастическую работу": Трамп прокомментировал конфликт между Маском и Рубио

Президент США сообщил, что находился вместе с Маском и Рубио в Белом доме в то время, когда те, по информации СМИ, поссорились.

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Президент США Дональд Трамп сам дал указание секретарям кабинета министров начать сотрудничать с миллиардером и главой Департамента эффективности правительства США (DOGE) сразу после встречи в четверг, 6 марта. Именно Илон Маск занимается контролем масштабных сокращений правительства, что вызывает недовольство у многих американских чиновников. У президента США уточнили информацию о конфликте между Маском и госсекретарем Марко Рубио 7 марта, детали сообщило издание AP News.

По словам Дональда Трампа, он находился в то время, когда якобы произошел конфликт.

"Никаких столкновений, я был там", — утверждает президент США.

Сам Трамп абсолютно доволен и работой Рубио, и Маска. Президент добавил, что спор между ними возникнуть не мог, поскольку они "прекрасно ладят" между собой.

"Илон прекрасно ладит с Марко", — отметил Трамп.

Президент также в очередной раз похвалил Илона Маска, добавив, что тот делает "фантастическую работу", как и госсекретарь.

Чиновники Белого дома критикуют Маска: что известно

Далеко не все американские чиновники довольны деятельностью Илона Маска на его должностях руководителя DOGE и специального государственного служащего. Часть деятелей даже считает дни до того, что Маск отойдет от дел, как сообщило издание Politico.

По данным издания, среди тех, кто надеется на то, что Маск через 130 дней (именно столько он может работать в год в должности специального государственного служащего) отойдет от дел, — руководитель аппарата Сьюзи Уайлз, заместитель руководителя аппарата Джеймс Блэр и директор кадровой службы президента Белого дома Серджио Гор. Однако все более реальным становится сценарий, когда миллиардер перешагнет 130-дневный лимит, потому что Дональд Трамп оставит его работать и в дальнейшем.

Напомним, о конфликте между Маском и Рубио стало известно 7 марта. СМИ сообщали, что Маска обвинили во лжи, а тот начал активно и агрессивно защищаться в ответ. О подробностях ситуации Фокус сообщал в отдельном материале.

Подробнее о том, что предусматривает должность особого государственного служащего для Илона Маска, Фокус узнавал 4 февраля.