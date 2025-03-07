"Обоє роблять фантастичну роботу": Трамп прокоментував конфлікт між Маском і Рубіо

Президент США повідомив, що перебував разом із Маском і Рубіо у Білому домі у той час, коли ті, за інформацією ЗМІ, посварилися.

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Президент США Дональд Трамп сам дав вказівку секретарям кабінету міністрів почати співпрацювати із мільярдером та очільником Департаменту ефективності уряду США (DOGE) одразу після зустрічі у четвер, 6 березня. Саме Ілон Маск займається контролем масштабних скорочень уряду, що викликає незадоволення у багатьох американських можновладців. У президента США уточнили інформацію щодо конфлікту між Маском і держсекретарем Марко Рубіо 7 березня, деталі повідомило видання AP News.

За словами Дональда Трампа, він перебував у той час, коли буцімто відбувся конфлікт.

"Жодних сутичок, я був там", — стверджує президент США.

Сам Трамп абсолютно задоволений і роботою Рубіо, і Маска. Президент додав, що суперечка між ними виникнути не могла, оскільки вони "чудово ладнають" між собою.

"Ілон чудово ладнає з Марко", — зазначив Трамп.

Президент також вкотре похвалив Ілона Маска, додавши, що той робить "фантастичну роботу", як і держсекретар.

Чиновники Білого дому критикують Маска: що відомо

Далеко не всі американські чиновники задоволені діяльністю Ілона Маска на його посадах керівника DOGE та спеціального державного службовця. Частина діячів навіть рахує дні до того, що Маск відійде від справ, як повідомило видання Politico.

За даними видання, серед тих, хто сподівається на те, що Маск через 130 днів (саме стільки він може працювати на рік на посаді спеціального державного службовця) відійде від справ, — керівник апарату Сьюзі Вайлз, заступник керівника апарату Джеймс Блер і директор кадрової служби президента Білого дому Серджіо Гор. Однак дедалі реальнішим стає сценарій, коли мільярдер переступить 130-денний ліміт, бо Дональд Трамп залишить його працювати й надалі.

Нагадаємо, про конфлікт між Маском і Рубіо стало відомо 7 березня. ЗМІ повідомляли, що Маска звинуватили у брехні, а той почав активно та агресивно захищатися у відповідь. Про подробиці ситуації Фокус повідомляв у окремому матеріалі.

Детальніше про те, що передбачає посада особливого державного службовця для Ілона Маска, Фокус дізнавався 4 лютого.