Сближение Трампа и Путина: США сворачивают разведоперации против РФ, – Reuters

Разведчики из США активно информировали коллег из Европы о злонамеренной деятельности России: от прорыва кабелей до крупных терактов и убийств. Приход к власти Дональда Трампа резко изменил картину — спецслужбы увольняют сотрудников и меньше следят за шагами Москвы.

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Несколько агентств национальной безопасности США приостановили ряд контрразведывательных операций по противодействию российскому саботажу, дезинформации и кибератакам на фоне сближения президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщили агентству Reuters ряд бывших и действующих высокопоставленных чиновников.

Команда по национальной безопасности 46-го президента Джо Байдена в 2024 году создала рабочие группы для мониторинга деятельности России против западных стран. План включал участие по меньшей мере семи агентств, работающих с европейскими союзниками с целью предотвращения заговоров против ЕС и США, говорят источники.

Трамп вступил в должность 20 января и после этого большая часть работы "зашла в тупик". Опрошенные чиновники заявили, что регулярные встречи между Советом национальной безопасности и представителями органов национальной безопасности ЕС стали незапланированными. Прекращена официальная координация усилий между ФБР, Министерством внутренней безопасности и Государственным департаментом.

Reuters не удалось выяснить, приказывал ли Трамп своей администрации полностью прекратить мониторинг и противодействие российской кампании, продолжают ли агентства нанимать сотрудников или они принимают собственные решения независимо от Белого дома.

Участвующие в рабочих группах должностные лица обеспокоены, что администрация Трампа снижает приоритет российской проблемы. В феврале ФБР прекратила противодействие вмешательству в выборы США. Министерство внутренней безопасности отправило в отпуск сотрудников, работавших над этим вопросом, а Минюст распустил команду, которая занималась конфискацией активов олигархов из РФ.

Остается неясным, в какой степени США делятся разведданными о диверсионной кампании России с Европой. Правительство Великобритании заявило, что обмен разведданными со Штатами продолжается. Высокопоставленный представитель США в НАТО заявил о продолжении координации действий с союзниками по этому вопросу, но отказался предоставить подробную информацию.

Диверсионные операции России в Европе и США

В последние три года Россия вербовала диверсантов во многих европейских странах, они устраивали поджоги, покушения на убийства и устанавливали бомбы на грузовых самолетах, пишет агентство.

Москва усилила подрывную деятельность весной 2024 года, когда по Европе прокатилась волна поджогов, в том числе на складе в Лондоне, связанном с бизнесменом украинского происхождения.

В ответ на всплеск активности Байден поручил службам национальной безопасности расширить обмен развединформацией с Европой и создать целевые группы для борьбы с российскими операциями. Источники Reuters говорят, что США предупредили Германию о покушении на убийство генерального директора оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

Администрация Байдена направляла группы от Госдепартамента и других агентств для оказания помощи европейским странам в расследовании повреждений подводных кабелей.

По словам бывшего и действующего американского чиновника, одну из групп послали в Копенгаген в декабре 2024 года после того, как Финляндия захватила нефтяной танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабеля Estlink 2 на дне Балтийского моря.

В середине 2024 года американские агентства собрали разведданные о том, что Россия может активировать взрывчатку на грузовом или пассажирском самолете в воздушном пространстве США.

"Психологически это была совсем другая угроза, чем диверсионные операции в Европе. Сбивание самолетов — это совсем другая категория", — сказал чиновник.

Количество диверсионных атак в Европе к концу 2024 года сократилось, но РФ может продолжить подрывную деятельность до тех пор, пока США и Европа будут поддерживать Украину в военном плане, утверждают три представителя западных разведок.

Напомним, российский самолет-разведчик А-50У недавно возобновил полеты в районе Сумской области. Вероятно, оккупанты готовятся к масштабным операциям.

США ранее останавливали обмен разведданными с Украиной. Однако ВСУ получали от американцев нужную для ведения боевых действий данные.