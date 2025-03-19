Зближення Трампа і Путіна: США згортають розвідувальні операції проти РФ, — Reuters

Розвідники зі США активно інформували колег в Європі про зловмисну діяльність Росії: від прориву кабелів до масштабних терактів і вбивств. Прихід до влади Дональда Трампа різко змінив картину — спецслужби звільняють співробітників і менше стежать за кроками Москви.

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Кілька агентств національної безпеки США призупинили низку контррозвідувальних операцій із протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам на тлі зближення президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна. Про це повідомили агентству Reuters низка колишніх і чинних високопосадовців.

Команда з національної безпеки 46-го президента Джо Байдена у 2024 році створила робочі групи для моніторингу діяльності Росії проти західних країн. План включав участь щонайменше семи агентств, які працюють із європейськими союзниками з метою запобігання змовам проти ЄС і США, кажуть джерела.

Трамп вступив на посаду 20 січня і після цього велика частина роботи "зайшла в глухий кут". Опитані чиновники заявили, що регулярні зустрічі між Радою національної безпеки та представниками органів національної безпеки ЄС стали незапланованими. Припинено офіційну координацію зусиль між ФБР, Міністерством внутрішньої безпеки та Державним департаментом.

Reuters не вдалося з'ясувати, чи наказував Трамп своїй адміністрації повністю припинити моніторинг і протидію російській кампанії, чи продовжують агенції наймати співробітників, чи вони ухвалюють власні рішення незалежно від Білого дому.

Посадовці, які беруть участь у робочих групах, стурбовані, що адміністрація Трампа знижує пріоритет російської проблеми. У лютому ФБР припинила протидію втручанню у вибори США. Міністерство внутрішньої безпеки відправило у відпустку співробітників, які працювали над цим питанням, а Мін'юст розпустив команду, яка займалася конфіскацією активів олігархів із РФ.

Залишається незрозумілим, якою мірою США діляться розвідданими про диверсійну кампанію Росії з Європою. Уряд Великої Британії заявив, що обмін розвідданими зі Штатами триває. Високопоставлений представник США в НАТО заявив про продовження координації дій із союзниками з цього питання, але відмовився надати детальну інформацію.

Диверсійні операції Росії в Європі та США

В останні три роки Росія вербувала диверсантів у багатьох європейських країнах, вони влаштовували підпали, замахи на вбивства і встановлювали бомби на вантажних літаках, пише агентство.

Москва посилила підривну діяльність навесні 2024 року, коли Європою прокотилася хвиля підпалів, зокрема на складі в Лондоні, пов'язаному з бізнесменом українського походження.

У відповідь на сплеск активності Байден доручив службам національної безпеки розширити обмін розвідінформацією з Європою і створити цільові групи для боротьби з російськими операціями. Джерела Reuters кажуть, що США попередили Німеччину про замах на вбивство генерального директора оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

Адміністрація Байдена направляла групи від Держдепартаменту та інших агентств для надання допомоги європейським країнам у розслідуванні пошкоджень підводних кабелів.

За словами колишнього і чинного американського чиновника, одну з груп послали до Копенгагена в грудні 2024 року після того, як Фінляндія захопила нафтовий танкер Eagle S, підозрюваний у пошкодженні кабелю Estlink 2 на дні Балтійського моря.

У середині 2024 року американські агентства зібрали розвіддані про те, що Росія може активувати вибухівку на вантажному або пасажирському літаку в повітряному просторі США.

"Психологічно це була зовсім інша загроза, ніж диверсійні операції в Європі. Збивання літаків — це зовсім інша категорія", — сказав чиновник.

Кількість диверсійних атак у Європі до кінця 2024 року скоротилася, але РФ може продовжити підривну діяльність доти, доки США і Європа підтримуватимуть Україну у військовому плані, стверджують три представники західних розвідок.

Нагадаємо, російський літак-розвідник А-50У нещодавно відновив польоти в районі Сумської області. Ймовірно, окупанти готуються до масштабних операцій.

США раніше зупиняли обмін розвідданими з Україною. Однак ЗСУ отримували від американців потрібні для ведення бойових дій дані.