"Довольны решением российских властей": мировой техногигант Ariston возвращается в Россию

По информации пресс-службы компании Ariston, Путин подписал указ, которым отменил свое решение о передаче российских активов во временное управление АО "Газпром бытовые системы".

Related video

Итальянская компания Ariston, специализирующаяся на производстве систем отопления, заявила о своем возвращении на российский рынок. 26 марта Путин подписал указ, которым отменил предыдущее решение о передаче российских активов Ariston во временное управление АО "Газпром бытовые системы". В компании отметили, что довольны решением российских властей и намерены возобновить работу совместно с российским руководством. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба компании.

Согласно указу Владимира Путина от 26 марта, компания Ariston Holding N.V. восстановила право владения и полного управления своей российской "дочкой" — ООО "Аристон Термо Рус", сообщили в компании.

"Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании", — сказал исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони.

Также он добавил, что компания планирует возобновить деятельность вместе с российским руководством, соблюдая все действующие санкции.

"Аристон Термо Рус", зарегистрированное в Ленинградской области, занимается производством бытовых электроприборов, а также продажей приобретенных электрических и газовых приборов. Как отмечает "Интерфакс", ее бенефициарным владельцем является Паоло Мерлони.

Стоит напомнить, что как сообщали СМИ, ЕС отказался выполнить требование России о прекращении огня в обмен на отмену санкций. Евросоюз также опроверг обвинения Москвы в том, что санкции против России препятствуют экспорту продовольствия и удобрений.

Также Фокус писал о том, что Россия просит возобновить работу "Северных потоков". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что будет "интересно", если Вашингтон воспользуется своим влиянием, чтобы убедить Европу не отказываться от российского газа.