"Задоволені рішенням російської влади": світовий техногігант Ariston повертається до Росії

За інформацією пресслужби компанії Ariston, Путін підписав указ, яким скасував своє рішення про передачу російських активів у тимчасове управління АТ "Газпром побутові системи".

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Італійська компанія Ariston, що спеціалізується на виробництві систем опалення, заявила про своє повернення на російський ринок. 26 березня Путін підписав указ, яким скасував попереднє рішення про передачу російських активів Ariston у тимчасове управління АТ "Газпром побутові системи". У компанії зазначили, що задоволені рішенням російської влади та мають намір відновити роботу спільно з російським керівництвом. Про це 26 березня повідомила пресслужба компанії.

Згідно з указом Володимира Путіна від 26 березня, компанія Ariston Holding N.V. відновила право володіння та повного управління своєю російською "дочкою" – ТОВ "Арістон Термо Рус", повідомили в компанії.

"Ми дуже задоволені рішенням російської влади відновити Ariston Group як власника та керуючого нашої російської дочірньої компанії", — сказав виконавчий голова Ariston Group Паоло Мерлоні.

Також він додав, що компанія планує відновити діяльність разом із російським керівництвом, дотримуючись усіх чинних санкцій.

"Арістон Термо Рус", зареєстроване в Ленінградській області, займається виробництвом побутових електроприладів, а також продажем придбаних електричних і газових приладів. Як зазначає "Інтерфакс", її бенефіціарним власником є Паоло Мерлоні.

Варто нагадати, що як повідомляли ЗМІ, ЄС відмовився виконати вимогу Росії про припинення вогню в обмін на скасування санкцій. Євросоюз також заперечив звинувачення Москви у тому, що санкції проти Росії перешкоджають експорту продовольства та добрив.

Також Фокус писав про те, що Росія просить відновити роботу "Північних потоків". Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що буде "цікаво", якщо Вашингтон скористається своїм впливом, щоб переконати Європу не відмовлятися від російського газу.