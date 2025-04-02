Отец-таможенник помог: депутат от "Слуги народа" Веремчук cбежал в Европу, – СМИ

Работавший в миграционной службе Закарпатья депутат Валентин Веремчук не вернулся из "командировки". Политик выехал из Украины через пункт пропуска, на котором его отец годами работал начальником.

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Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники.

По данным журналиста, Веремчук работал заведующим сектором юридического обеспечения ГУ ГМС Украины в Закарпатской области и параллельно заседал в райсовете. В итоге политик и сам решил эмигрировать из Украины.

Валентин Веремчук выехал за границу через пункт пропуска "Дьяково"

Глагола сообщает, что 13 ноября 2024 года он выехал за границу через пункт пропуска "Дьяково", где годами начальником таможенного поста работал его отец Николай Веремчук. Выезд оформили как служебную командировку, но назад депутат не приехал.

Веремчук — действующий депутат Береговского районного совета от партии "Слуга Народа". Его мать — депутат Виноградовской ОТГ Наталья Костелеба-Веремчук, также от "Слуги Народа".

Отец политика Николай Веремчук, как утверждает журналист, неоднократно фигурировал в контрабандных скандалах, увольнялся и возобновлялся через суд. У него имеется удостоверение инвалида, которое могут использовать как для уклонения от мобилизации, так и для уступок по уголовным делам.

В семейном доме Веремчуков в селе Великие Комяты в апреле 2023 года проходили обыски по делу о реализации таможенниками теневых схем.

Напомним, украинское правительство в начале марта определило порядок выезда из страны для журналистов и художников.

Член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская рассказывала, как нардепы массово вывозили из Украины людей под видом водителей.