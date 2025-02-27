Нардепы массово вывозили из Украины людей под видом водителей: в Раде наладили схемы

По словам нардепа от "Голоса" Соломии Бобровской, ее коллеги по парламенту вывозили из страны десятки мужчин по "водительской схеме". Никто из уехавших не вернулся.

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Украинские народные депутаты массово вывозили за границу людей под видом водителей. Никто из выехавших не вернулся в Украину, рассказала нардеп от фракции "Голос", член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

"У депутатов это была история водителей. Я впервые узнала, что мы можем иметь водителей, которые могут ехать с нами за границу. Классно, я буду теперь знать. Как оказалось, мои коллеги вывозили десятками тех людей", — рассказала Бобровская.

Политик не стала называть фамилии коллег, задействованных в схемах вывоза людей. Изначально Бобровскую просили прокомментировать решение об изменениях правил выезда художников и представителей медиа за границу в условиях военного положения.

По ее мнению, изменения от Минкультура — логичное, если они предотвратят незаконный выезд за границу мужчин мобилизационного возраста. Однако решение будет логичным, если количество тех, кто выезжает и не возвращается, превышает 30-40%.

"Иначе это — коррупционная составляющая, которая играет на руку уклонистам", — заключила Бобровская.

Напомним, с 27 февраля перевозчики гуманитарных и медицинских грузов будут пересекать границу Украины на общих основаниях. До этого решение о выезде из Украины для таких водителей принимали Министерство развития общин и территорий или областные военные администрации.

Юристы ранее перечисляли основания, на которых временно непригодные к службе в ВСУ украинцы могут выехать из страны. Временная непригодность устанавливается на срок от полугода до года.