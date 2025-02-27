Нардепи масово вивозили з України людей під виглядом водіїв: у Раді налагодили схеми

За словами нардепа від "Голосу" Соломії Бобровської, її колеги по парламенту вивозили з країни десятки чоловіків за "водійською схемою". Ніхто з тих, хто виїхав, не повернувся.

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Українські народні депутати масово вивозили за кордон людей під виглядом водіїв. Ніхто з тих, хто виїхав, не повернувся в Україну, розповіла нардеп від фракції "Голос", член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

"У депутатів це була історія водіїв. Я вперше дізналася, що ми можемо мати водіїв, які можуть їхати з нами за кордон. Класно, я буду тепер знати. Як виявилося, мої колеги вивозили десятками тих людей", — розповіла Бобровська.

Політикиня не стала називати прізвища колег, задіяних у схемах вивезення людей. Спочатку Бобровську просили прокоментувати рішення про зміни правил виїзду художників і представників медіа за кордон в умовах воєнного стану.

На її думку, зміни від Мінкультури — логічні, якщо вони запобігатимуть незаконному виїзду за кордон чоловіків мобілізаційного віку. Однак рішення буде логічним, якщо кількість тих, хто виїжджає і не повертається, перевищує 30-40%.

"Інакше це — корупційна складова, яка грає на руку ухилянтам", — підсумувала Бобровська.

Нагадаємо, з 27 лютого перевізники гуманітарних і медичних вантажів перетинатимуть кордон України на загальних підставах. До цього рішення про виїзд з України для таких водіїв ухвалювали Міністерство розвитку громад і територій або обласні військові адміністрації.

Юристи раніше перераховували підстави, на яких тимчасово непридатні до служби в ЗСУ українці можуть виїхати з країни. Тимчасова непридатність встановлюється на строк від півроку до року.