Батько-митник допоміг: депутат від "Слуги народу" Веремчук утік до Європи, — ЗМІ

Депутат Валентин Веремчук, який працював у міграційній службі Закарпаття, не повернувся з "відрядження". Політик виїхав з України через пункт пропуску, на якому його батько роками працював начальником.

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Про це повідомив український журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела.

За даними журналіста, Веремчук працював завідувачем сектору юридичного забезпечення ГУ ДМС України в Закарпатській області та паралельно засідав у райраді. У підсумку політик і сам вирішив емігрувати з України.

Валентин Веремчук виїхав за кордон через пункт пропуску "Дякове"

Глагола повідомляє, що 13 листопада 2024 року він виїхав за кордон через пункт пропуску "Дякове", де роками начальником митного поста працював його батько Микола Веремчук. Виїзд оформили як службове відрядження, але назад депутат не приїхав.

Веремчук — чинний депутат Берегівської районної ради від партії "Слуга Народу". Його мати — депутатка Виноградівської ОТГ Наталія Костелеба-Веремчук, також від "Слуги Народу".

Батько політика Микола Веремчук, як стверджує журналіст, неодноразово фігурував у контрабандних скандалах, звільнявся і поновлювався через суд. У нього є посвідчення інваліда, яке можуть використовувати як для ухилення від мобілізації, так і для поступок у кримінальних справах.

У родинному будинку Веремчуків у селі Великі Ком'яти у квітні 2023 року проходили обшуки у справі про реалізацію митниками тіньових схем.

Нагадаємо, український уряд на початку березня визначив порядок виїзду з країни для журналістів і художників.

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