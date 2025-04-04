С начала войны на территории Украины Россия постепенно превосходит Соединенные Штаты в переговорах, касающихся завершения конфликта. Американская дипломатия не способна составить конкуренцию бывшим советским чиновникам, которые имеют десятки лет опыта в ведении переговоров и хорошо понимают ситуацию в Украине.

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Такое мнение высказали аналитики и чиновники НАТО, которые обеспокоены развитием мирного процесса, сообщает издание The Washington Post.

Администрация Трампа неоднократно заявляла о прогрессе в мирных переговорах, в частности о частичном прекращении огня на объектах энергетической инфраструктуры и в Черном море. Однако разные стороны по-своему трактуют достигнутые договоренности, и боевые действия продолжаются без значительных изменений.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп уверял, что сможет завершить конфликт за 24 часа. Однако реальные результаты переговоров подорвали доверие к способности американских представителей обеспечить беспристрастные и эффективные договоренности.

Томас Грэм, сотрудник Совета по международным отношениям, отметил: "Это не обязательно свидетельствует о неопытности, но указывает на попытки администрации Трампа продемонстрировать прогресс, даже если он не является реальным, скрывая те вызовы, которые еще впереди."

В то же время специальный посланник Трампа Стив Уиткофф назвал переговоры между президентами США и России "эпическими", отмечая их чрезвычайную важность для глобальной политики. Но среди украинцев растет скептицизм относительно мирного процесса. По результатам опроса Киевского международного института социологии, 75% респондентов сомневаются, что во время каденции Трампа Украину может ожидать справедливое мирное решение.

Увеличение опасений связано с тем, что администрация Трампа отказалась от ряда своих мощных инструментов влияния, в частности сейчас идет нормализация отношений с Москвой и принятие условий России, которые позволяют ей сохранить часть захваченных территорий и накладывают ограничения на вступление Украины в НАТО.

Главный посланник Трампа по вопросам России, Уиткофф, раскритикован за то, что он является личным другом президента, а не опытным дипломатом, специализирующимся на российских вопросах.

Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги, отметил, что команда США не имеет достаточно квалифицированных экспертов по России, что ставит под сомнение объективность переговорного процесса. Кроме того, Уиткофф часто повторяет пропагандистские тезисы Кремля, такие как утверждение о том, что оккупированные Россией территории Украины стремятся быть частью РФ, хотя международное право признает эти референдумы незаконными.

В ходе переговоров после телефонного разговора между Трампом и Путиным было объявлено о 30-дневном частичном прекращении огня в энергетическом секторе, но Кремль ограничил это только энергетической инфраструктурой, что создает впечатление однобокости в процессе. Впоследствии Россия обнародовала дополнительные условия, в частности снятие санкций с российских финансовых учреждений, что требовало европейской поддержки, которой не было.

Критики также указывают на то, что Уиткофф поддержал несколько ложных утверждений Кремля, что еще больше дискредитирует переговорную позицию США. Они считают, что Уиткофф больше работает на интересы Кремля, чем на интересы своей страны.

В это время обе стороны пытаются маневрировать для получения преимущества или избежания военных невыгод. Россия стремится в случае провала переговоров обвинить Украину, надеясь, что это приведет к прекращению американской военной и разведывательной поддержки — по ее мнению это откроет путь для ее военной победы. Украина же пытается этого избежать, продолжая борьбу за свои интересы на всех фронтах.

Напомним, Украина во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта выразила готовность к 30-дневному прекращению огня. США в свою очередь заявили, что отменяют паузу в обмене разведданными и поставке оборонной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что теперь США должны убедить Россию согласиться на перемирие, и Кремль должен продемонстрировать свою готовность закончить или продолжать войну