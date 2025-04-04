З початку війни на території України Росія поступово перевершує Сполучені Штати в переговорах, що стосуються завершення конфлікту. Американська дипломатія не здатна скласти конкуренцію досвідченим колишнім радянським чиновникам, які мають десятки років досвіду у веденні переговорів і добре розуміють ситуацію в Україні.

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Таку думку висловили аналітики та посадовці НАТО, які стурбовані розвитком мирного процесу, повідомляє видання The Washington Post.

Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про прогрес у мирних переговорах, зокрема щодо часткового припинення вогню на об'єктах енергетичної інфраструктури та в Чорному морі. Однак різні сторони по-своєму трактують досягнуті домовленості, і бойові дії продовжуються без значних змін.

Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп запевняв, що зможе завершити конфлікт за 24 години. Однак реальні результати переговорів підірвали довіру до здатності американських представників забезпечити неупереджені й ефективні домовленості.

Томас Грем, співробітник Ради з міжнародних відносин, зазначив: "Це не обов'язково свідчить про недосвідченість, але вказує на спроби адміністрації Трампа продемонструвати прогрес, навіть якщо він не є реальним, приховуючи ті виклики, які ще попереду."

Водночас спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф назвав переговори між президентами США та Росії "епічними", відзначаючи їх надзвичайну важливість для глобальної політики. Але серед українців зростає скептицизм стосовно мирного процесу. За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, 75% респондентів сумніваються, що під час каденції Трампа Україна може очікувати справедливе мирне рішення.

Збільшення побоювань пов'язано з тим, що адміністрація Трампа відмовилася від ряду своїх потужних інструментів впливу, зокрема зараз йде нормалізація відносин із Москвою та прийняття умов Росії, які дозволяють їй зберегти частину захоплених територій і накладають обмеження на вступ України до НАТО.

Головний посланець Трампа з питань Росії, Віткофф, розкритикований за те, що він є особистим другом президента, а не досвідченим дипломатом, що спеціалізується на російських питаннях.

Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Карнегі, зазначив, що команда США не має достатньо кваліфікованих експертів щодо Росії, що ставить під сумнів об'єктивність переговорного процесу. Крім того, Віткофф часто повторює пропагандистські тези Кремля, такі як твердження про те, що окуповані Росією території України прагнуть бути частиною РФ, хоча міжнародне право визнає ці референдуми незаконними.

В ході переговорів після телефонної розмови між Трампом і Путіним було оголошено про 30-денне часткове припинення вогню в енергетичному секторі, але Кремль обмежив це лише енергетичною інфраструктурою, що створює враження однобокості в процесі. Згодом Росія оприлюднила додаткові умови, зокрема зняття санкцій з російських фінансових установ, що потребувало європейської підтримки, якої не було.

Критики також вказують на те, що Віткофф підтримав кілька неправдивих тверджень Кремля, що ще більше дискредитує переговорну позицію США. Вони вважають, що Віткофф більше працює на інтереси Кремля, ніж на інтереси своєї країни.

У цей час обидві сторони намагаються маневрувати для отримання переваги або уникнення військових невигод. Росія прагне в разі провалу переговорів звинуватити Україну, сподіваючись, що це призведе до припинення американської військової та розвідувальної підтримки – на її думку це відкриє шлях для її військової перемоги. Україна ж намагається цього уникнути, продовжуючи боротьбу за свої інтереси на всіх фронтах.

Нагадаємо, Україна під час переговорів у Саудівській Аравії 11 березня висловила готовність до 30-денного припинення вогню. США своєю чергою заявили, що скасовують паузу в обміні розвідданими та постачання оборонної допомоги.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що тепер США повинні переконати Росію погодитися на перемир'я, і Кремль має продемонструвати свою готовність закінчити чи продовжувати війну