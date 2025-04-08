Политолог Игорь Петренко: в заявлениях Спартц может быть российский след

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц в интервью The Telegraph заявила, что украинцы должны смириться с потерей оккупированных РФ территорий. Версию того, почему Спартц сказала так резко Фокусу высказал политолог Игорь Петренко.

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Виктория Спартц в интервью The Telegraph заявила: "Я просто не понимаю, как они (Украина — ред.) могут требовать сохранить эти территории. Если бы они выигрывали эту войну, это было бы совсем другое дело. Но лучше всего выигрывать войны как можно быстрее. Затягивание, как правило, не очень хорошо заканчивается для демократии", — подчеркнула она, добавив, что поддерживает стремление Трампа к диалогу с Путиным.

Политолог Игорь Петренко считает, что в данном заявлении конгрессвумен может прослеживаться российский след. Отметив в комментарии Фокусу, что Виктория Спартц довольно часто выступает в качестве информационного киллера, эксперт констатировал: "Во-первых, она не считает себя украинкой, а во-вторых, является ярой сторонницей Трампа и пытается угодить ему заявлениями о том, что Украине не следует помогать и пусть, мол, Путин делает с ней все, что захочет. При этом я не исключаю, что здесь есть и российский след, потому что РФ по всему миру активно ищет людей, которые будут озвучивать ее позицию. Не могу утверждать, что имеет место быть прямой подкуп Спартц Россией, но на самом деле для этого есть множество фондов, которые вполне могли это сделать".

Напомним, что в МИД Украины также прокомментировали заявления Спартц, отметив, что наши земли всегда были и будут оставаться украинскими.