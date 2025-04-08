Політолог Ігор Петренко: у заявах Спартц може бути російський слід

Американська конгресвумен українського походження Вікторія Спартц в інтерв’ю The Telegraph заявила, що українці мають змиритися з втратою окупованих РФ територій. Версію того, чому Спартц промовила так різко Фокусу висказав політолог Ігор Петренко.

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Вікторія Спартц в інтерв’ю The Telegraph зваявила: "Я просто не розумію, як вони (Україна — ред.) можуть вимагати зберегти ці території. Якби вони вигравали цю війну, це була б зовсім інша справа. Але найкраще вигравати війни якомога швидше. Затягування, як правило, не дуже добре закінчується для демократії" — наголосила вона, додавши, що підтримує прагнення Трампа до діалогу з Путіним.

Політолог Ігор Петренко вважає, що в даній заяві конгресвумен може простежуватися російський слід. Зазначивши у коментарі Фокусу, що Вікторія Спартц досить часто виступає у якості інформаційного кілера, експерт констатував: "По-перше, вона не вважає себе українкою, а по-друге, є ярою прихильницею Трампа і намагається догодити йому заявами про те, що Україні не слід допомагати і нехай, мовляв, Путін робить з нею все, що захоче. При цьому я не виключаю, що тут є й російський слід, бо РФ по всьому світу активно шукає людей, які озвучуватимуть її позицію. Не можу стверджувати, що має місце бути прямий підкуп Спартц Росією, але насправді для цього є безліч фондів, які цілком могли це зробити".

Нагадаємо, що в МЗС України також прокоментували заяви Спартц, зазначивши, що наші землі завжди були і залишатимуться українськими.