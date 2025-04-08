Згадали походження: в МЗС іронічно відреагували на заяву Спартц про окуповані території

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував інтерв'ю конгресвумен США Вікторії Спартц, в якому вона сказала, що Київ не може вимагати повернення загарбаних Росією територій. Спікер зазначив, що тимчасово окуповані землі завжди лишатимуться українськими.

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Речник МЗС прокоментував слова конгресвумен у своєму акаунті в соцмережі Х (раніше — Twitter).

Урядовець пригадав українське походження Спартц.

"На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і буде українською", — написав Георгій Тихий.

Заява Вікторії Спартц про окуповані території: деталі

Представниця Республіканської партії, конгресвумен Вікторія Спартц перед виступом 29 березня дала коротке інтерв'ю The Telegraph. У ньому вона сказала, що не розуміє, як Київ може вимагати повернення окупованих росіянами земель, коли українська армія перебуває "не у виграшній позиції" на полі бою.

"Я просто не бачу, як Україна може бути в позиції, щоб вимагати зберегти ці території. Якби вони вигравали війну — це була б зовсім інша справа", — передали журналісти слова Спартц.

Конгресвумен народилася в Україні. У 2000 році Вікторія Спартц отримала американське громадянство та відтоді живе у Сполучених Штатах.

Крім того, під час зустрічі з виборцями, текстову трансляцію якої вела журналістка Даніела Діаз, конгресвумен заявила, що не голосує за виділення коштів для допомоги Києву через корумпованість українського уряду.

Нагадаємо, 27 березня спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявляв, що РФ не піде з окупованих територій і за підсумками переговорів жодна з країн не отримає того, чого прагне.

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц 16 березня сказав, що найкращим шляхом для повернення Україні окупованих РФ територій є "дипломатія, переговори та пошук компромісів".