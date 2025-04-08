Вспомнили происхождение: в МИД иронично отреагировали на заявление Спартц об оккупированных территориях

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал интервью конгрессвумен США Виктории Спартц, в котором она сказала, что Киев не может требовать возвращения захваченных Россией территорий. Спикер отметил, что временно оккупированные земли всегда будут оставаться украинскими.

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Представитель МИД прокомментировал слова конгрессвумен в своем аккаунте в соцсети Х (ранее — Twitter).

Чиновник вспомнил украинское происхождение Спартц.

"В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и будет украинской", — написал Георгий Тихий.

Заявление Виктории Спартц об оккупированных территориях: детали

Представительница Республиканской партии, конгрессвумен Виктория Спартц перед выступлением 29 марта дала короткое интервью The Telegraph. В нем она сказала, что не понимает, как Киев может требовать возвращения оккупированных россиянами земель, когда украинская армия находится "не в выигрышной позиции" на поле боя.

"Я просто не вижу, как Украина может быть в позиции, чтобы требовать сохранить эти территории. Если бы они выигрывали войну — это было бы совсем другое дело", — передали журналисты слова Спартц.

Конгрессвумен родилась в Украине. В 2000 году Виктория Спартц получила американское гражданство и с тех пор живет в Соединенных Штатах.

Кроме того, во время встречи с избирателями, текстовую трансляцию которой вела журналистка Даниэла Диаз, конгрессвумен заявила, что не голосует за выделение средств для помощи Киеву из-за коррумпированности украинского правительства.

Напомним, 27 марта спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявлял, что РФ не уйдет с оккупированных территорий и по итогам переговоров ни одна из стран не получит того, чего хочет.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волц 16 марта сказал, что лучшим путем для возвращения Украине оккупированных РФ территорий является "дипломатия, переговоры и поиск компромиссов".