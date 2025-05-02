Будет работать над завершением войны: что известно о Джули Дэвис, которая возглавит посольство США в Украине

С понедельника, 5 мая, Джули Дэвис займет должность временно поверенного в делах США в Украине. Она на протяжении 30 лет занимала ключевые должности в разных странах, а в Украине будет работать над "завершением кровопролития".

Related video

Об этом сообщили на официальном сайте посольства США в Украине 1 мая.

"Посольство США в Киеве с удовольствием сообщает, что с понедельника, 5 мая, посол Джули С. Дэвис займет должность временного поверенного в делах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой должности Дэвис "возглавит взаимодействие" американского посольства в Киеве с украинским народом и правительством, а также будет работать от имени президента США Дональда Трампа и государственного секретаря Марко Рубио.

"На этой должности она будет неустанно работать над прекращением войны и кровопролития, одновременно укрепляя двусторонние отношения, делая как Америку, так и Украину более безопасными, сильными и процветающими", — отметили в ведомстве.

Кто такая Джули Дэвис

Джули Дэвис — дипломат старшего ранга. Ранее работала заместителем помощника государственного секретаря по делам Западной Европы и ЕС, а также заместителем постоянного представителя миссии США при Североатлантическом альянсе. На сайте посольства США в Украине указано, что на протяжении последних 30 лет женщина занимала ключевые должности.

В частности Джули Дэвис была специальным посланником по вопросам Беларуси в Литве, была первым послом США в Беларуси. Впоследствии Джули Дэвис поручили должность американского посла на Кипре.

Дипломат работала в международном аппарате НАТО. Ранее она уже побывала в Украине — с командировками ее отправляли в американские посольства в Украине, а также Грузии, Беларуси и России.

Дэвис свободно разговаривает на французском и русском языках.

Она будет возглавлять посольство США в Киеве, пока президент не номинирует посла в Украине.

Напомним, 1 мая президент США Дональд Трамп заявил, что намерен назначить уволенного Майка Волца на должность постоянного представителя США в ООН.

Также 1 мая министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп дал Владимиру Зеленскому "роял-флеш" перед Путиным.