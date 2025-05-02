Працюватиме над завершенням війни: що відомо про Джулі Девіс, яка очолить посольство США в Україні

З понеділка, 5 травня, Джулі Девіс обійме посаду тимчасово повіреної у справах США в Україні. Вона упродовж 30 років займала ключові посади у різних країнах, а в Україні працюватиме над "завершенням кровопролиття".

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Про це повідомили на офіційному сайті посольства США в Україні 1 травня.

"Посольство США в Києві із задоволенням повідомляє, що з понеділка, 5 травня, посол Джулі С. Девіс обійме посаду тимчасового повіреного у справах", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цій посаді Девіс "очолить взаємодію" американського посольства у Києві з українським народом та урядом, а також буде працювати від імені президента США Дональда Трампа та державного секретаря Марко Рубіо.

"На цій посаді вона невпинно працюватиме над припиненням війни та кровопролиття, одночасно зміцнюючи двосторонні відносини, роблячи як Америку, так і Україну безпечнішими, сильнішими та квітучішими", — зазначили у відомстві.

Хто така Джулі Девіс

Джулі Девіс — дипломат старшого рангу. Раніше працювала заступницею помічника державного секретаря у справах Західної Європи та ЄС, а також заступницею постійного представника місії США при Північноатлантичному альянсі. На сайті посольства США в Україні зазначено, що упродовж останніх 30 років жінка обіймала ключові посади.

Зокрема Джулі Девіс була спеціальним посланцем з питань Білорусі у Литві, була першим послом США у Білорусі. Згодом Джулі Девіс доручили посаду американського посла на Кіпрі.

Дипломатка працювала у міжнародному апараті НАТО. Раніше вона вже побувала в Україні — з відрядженнями її відправляли до американських посольств у в Україні, а також Грузії, Білорусі та Росії.

Девіс вільно розмовляє французькою та російською мовами.

Вона очолюватиме посольство США у Києві, допоки президент не номінує посла в Україні.

Нагадаємо, 1 травня президент США Дональд Трамп заявив, що має наміри призначити звільненого Майка Волца на посаду постійного представника США в ООН.

Також 1 травня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп дав Володимиру Зеленському "роял-флеш" перед Путіним.