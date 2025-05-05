Мир в Украине: ЕС представил новый план помощи ВСУ, если Трамп не остановит Путина

В случае провала мира в Украине, Евросоюз увеличит инвестиции в украинских производителей вооружений. Благодаря этоу объем предоставленного ВСУ оружия увеличится минимум вдвое.

Related video

Об этом сообщил в соцсети Х еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

В настоящее время Штаты и Евросоюз каждый год выделяют около 40 миллиардов евро на военную помощь Украине. По оценкам чиновника, деньги можно использовать эффективнее, инвестируя их в закупку вооружений у производителей из Украины.

"Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира очень быстро: значительно увеличим военную поддержку Украины", – заявил Кубилюс.

Цена оружия, произведенного в Украине, примерно вдвое ниже, чем европейские и американские аналоги. Следовательно, благодаря этой схеме сразу вдвое увеличивается объем предоставленного ВСУ оружия.

"Реальная стоимость нашей поддержки возрастет до 80 миллиардов евро", – подчеркнул он.

Кубилюс также вспомнил про военные кредиты ЕС, финансирующие часть военных закупок для Украины. Все указанные механизмы открывают путь к реализации стратегии "мир через силу".

"Датская модель": как Запад вкладывается в оборону Украины

Стоит отметить, что украинские власти не раз предлагали партнерам из ЕС такой вариант. В январе глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял о контрактах на закупки вооружения для ВСУ по "датской модели" на сумму 538 млн евро за 2024 год.

"Я считаю, что в этом году финансирование будет превышать прошлогодний объем в разы", — замечал он.

Первым такой механизм финансирования освоила Дания, а далее к проекту присоединились Нидерланды, Швеция, Норвегия, Канада и страны Балтии.

В частности, по "датской модели" финансировалось производство самоходных артиллерийских установок "Богдана", другой артиллерии, а также дронов.

Напомним, 30 апреля администрация президента США Дональда Трампа одобрила экспорт вооружений Украине на сумму не менее $50 млн.

В Украине ране заявляли, что снабжение ВСУ оружием — это якобы более короткий путь к миру. В Минобороны говорили о наличии четкого плана действий по принуждению РФ к мирным переговорам.