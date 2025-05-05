Мир в Україні: ЄС представив новий план допомоги ЗСУ, якщо Трамп не зупинить Путіна

У разі провалу миру в Україні, Євросоюз збільшить інвестиції в українських виробників озброєнь. Завдяки цьому обсяг наданої ЗСУ зброї збільшиться щонайменше вдвічі.

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Про це повідомив у соцмережі Х єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Наразі Штати і Євросоюз щороку виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. За оцінками чиновника, гроші можна використовувати ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєнь у виробників з України.

"Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко: значно збільшимо військову підтримку України", — заявив Кубілюс.

Ціна зброї, виробленої в Україні, приблизно вдвічі нижча, ніж європейські та американські аналоги. Отже, завдяки цій схемі одразу вдвічі збільшується обсяг наданої ЗСУ зброї.

"Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро", — наголосив він.

Кубілюс також згадав про військові кредити ЄС, які фінансують частину військових закупівель для України. Усі зазначені механізми відкривають шлях до реалізації стратегії "мир через силу".

"Данська модель": як Захід вкладається в оборону України

Варто зазначити, що українська влада не раз пропонувала партнерам з ЄС такий варіант. У січні глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв про контракти на закупівлі озброєння для ЗСУ за "данською моделлю" на суму 538 млн євро за 2024 рік.

"Я вважаю, що цього року фінансування буде перевищувати торішній об'єм у рази", — зауважував він.

Першим такий механізм фінансування освоїла Данія, а далі до проєкту приєдналися Нідерланди, Швеція, Норвегія, Канада і країни Балтії.

Зокрема, за "данською моделлю" фінансувалося виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана", іншої артилерії, а також дронів.

Нагадаємо, 30 квітня адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила експорт озброєнь Україні на суму щонайменше $50 млн.

В Україні раніше заявляли, що постачання ЗСУ зброєю — це нібито коротший шлях до миру. У Міноборони говорили про наявність чіткого плану дій щодо примусу РФ до мирних переговорів.