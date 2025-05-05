Когда уйдет Путин и кто его заменит — эксперт назвал имена и сроки
Владимир Путин заявил, что постоянно думает о вероятных преемниках. Политолог Олег Постернак рассказал Фокусу о том, кто и почему может претендовать на эту роль.
В интервью известному рос пропагандисту Зарубину для документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" президент РФ дал понять, что когда решит уходить с занимаемой должности, то не будет назначать себе одного преемника, а отберет нескольких человек.
Комментируя Фокусу это заявление главы Кремля, политолог Олег Постернак отметил: "Во-первых, таким образом Путин реагирует на временные вызовы, ведь очевидно, что одна только цифра 25 лет президентства вызовет в сознании среднестатистического россиянина вопрос о том, а что же будет дальше, уже после Путина. Поэтому, даже несмотря на то, что срок господства Путина еще достаточно значительный, тему преемника Кремлю все равно нужно поднимать. Во-вторых, говоря о вероятных преемниках, Путин проводит своеобразное зондирование своей среды, а это — комбинация различных групп".
Отметим, что список вероятных преемников Путина, который систематически фигурирует в росСМИ и западных медиа достаточно длинный и, кроме двух дочерей Путина — Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой включает в себя заместителя главы рос Совбеза Дмитрия Медведева, действующего премьера РФ Михаила Мишустина, помощника Путина Патрушева и его сына Дмитрия — действующего вице-премьера.
Также довольно часто в этом контексте звучат имена секретаря российского Совбеза Сергея Шойгу, министра обороны АндреяБелоусова, одного из братьев Ковальчуков, заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, мэра Москвы Собянина, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и бывшего охранника Путина Алексея Дюмина, который сейчас занимает должность помощника президента России.
Подробнее об этом читайте в материале Фокуса Наследник Путина: кого и когда властитель Кремля видит следующим президентом России.