Владимир Путин заявил, что постоянно думает о вероятных преемниках. Политолог Олег Постернак рассказал Фокусу о том, кто и почему может претендовать на эту роль.

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В интервью известному рос пропагандисту Зарубину для документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" президент РФ дал понять, что когда решит уходить с занимаемой должности, то не будет назначать себе одного преемника, а отберет нескольких человек.

Комментируя Фокусу это заявление главы Кремля, политолог Олег Постернак отметил: "Во-первых, таким образом Путин реагирует на временные вызовы, ведь очевидно, что одна только цифра 25 лет президентства вызовет в сознании среднестатистического россиянина вопрос о том, а что же будет дальше, уже после Путина. Поэтому, даже несмотря на то, что срок господства Путина еще достаточно значительный, тему преемника Кремлю все равно нужно поднимать. Во-вторых, говоря о вероятных преемниках, Путин проводит своеобразное зондирование своей среды, а это — комбинация различных групп".

Отметим, что список вероятных преемников Путина, который систематически фигурирует в росСМИ и западных медиа достаточно длинный и, кроме двух дочерей Путина — Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой включает в себя заместителя главы рос Совбеза Дмитрия Медведева, действующего премьера РФ Михаила Мишустина, помощника Путина Патрушева и его сына Дмитрия — действующего вице-премьера.

Также довольно часто в этом контексте звучат имена секретаря российского Совбеза Сергея Шойгу, министра обороны Андрея Белоусова , одного из братьев Ковальчуков, заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, мэра Москвы Собянина, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и бывшего охранника Путина Алексея Дюмина, который сейчас занимает должность помощника президента России.

Подробнее об этом читайте в материале Фокуса Наследник Путина: кого и когда властитель Кремля видит следующим президентом России.