Коли піде Путін і хто його замінить – експерт назвав імена та терміни

Володимир Путін заявив, що постійно думає про ймовірних наступників. Політолог Олег Постернак розповів Фокусу про те, хто і чому може претендувати на цю роль.

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В інтерв’ю відомому рос пропагандисту Зарубіну для документального фільму «Росія. Кремль. Путін. 25 років» президент РФ дав зрозуміти, що коли вирішить йти з займаної посади, то не призначатиме собі одного наступника, а відбере кількох людей.

Коментуючи Фокусу цю заяву очільника Кремля, політолог Олег Постернак наголосив: «По-перше, таким чином Путін реагує на часові виклики, адже очевидно, що сама лише цифра 25 років президентства викличе у свідомості середньостатистичного росіянина запитання про те, а що ж буде далі, вже після Путіна. Тому, навіть попри те, що термін панування Путіна ще досить значний, тему наступника Кремлю все одно потрібно підіймати. По-друге, говорячи про ймовірних наступників, Путін проводить своєрідне зондування свого середовища, а це — комбінація різних груп».

Зазначимо, що список ймовірних наступників Путіна, який систематично фігурує в росЗМІ та західних медіа достатньо довгий і, окрім двох доньок Путіна — Катерини Тихонової й Марії Воронцової включає в себе заступника глави рос Радбезу Дмитра Медведєва, діючого прем’єра РФ Михайла Мішустіна, помічника Путіна Патрушева і його сина Дмитра – чинного віцепрем’єра.

Також досить часто у цьому контексті звучать імена секретаря російського Радбезу Сергія Шойгу, міністра оборони Андрія Бєлоусов а , одного з братів Ковальчуків, заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка, мера Москви Собяніна, губернатора Білгородської області В’ячеслава Гладкова, очільника Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва і колишнього охоронця Путіна Олексія Дюміна, який наразі обіймає посаду помічника президента Росії.

Детальніше про це читайте в матеріалі Фокусу Спадкоємець Путіна: кого і коли володар Кремля бачить наступним президентом Росії.