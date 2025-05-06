Соратница Януковича Богатырева требовала большую пенсию: сколько она получает сейчас

Соратница бывшего президента Украины Виктора Януковича, министр здравоохранения в 2012-2014 годах и бывший народный депутат Раиса Богатырева судится с государством за увеличение пенсии.

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Об этом пишет "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

По состоянию на март 2025 года бывшая топ-чиновница получала пенсию по возрасту в размере 21,8 тыс. грн.

Впрочем, Богатырева требовала в суде, чтобы эту сумму увеличили по закону "О статусе народного депутата Украины". Ранее документ предусматривал, что пенсия бывшего депутата может составлять до 90% от зарплаты действующего. А на момент иска бывшего министра здравоохранения (2021 год) депутаты Верховной Рады получали 42-43 тыс. грн зарплаты в месяц.

После рассмотрения заявления пенсионный фонд отказал Раисе Богатыревой в увеличении выплат, аргументируя, что правила начисления пенсий бывшим народным депутатам изменились. Сейчас сумма регулируется общим пенсионным законодательством, а не касается зарплат действующих депутатов.

Волынский окружной административный суд стал на сторону Пенсионного фонда и отказал соратнице Януковича в перерасчете. На момент обращения бывшего народного депутата в суд действовали новые правила перерасчета пенсий, а значит ее пенсию не могли пересчитать в зависимости от роста зарплат действующих народных депутатов.

Суд решил, что Пенсионный фонд действовал правильно, отказав Богатыревой в ее требовании. Впрочем, соратница беглого президента может обжаловать это решение в апелляционном суде.

Кто такая Раиса Богатырева

Раиса Богатырева — украинский политический деятель, врач, доктор медицинских наук, профессор. Она занимала ряд высоких государственных должностей при Викторе Януковиче, в частности была министром здравоохранения, вице-премьер-министром и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В 2019 году пограничники задержали Богатыреву в аэропорту "Жуляны". В октябре 2014 года бывшая топ-чиновница была объявлена в розыск в Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году при закупках иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. С января 2015 года Богатырева находилась в международном розыске Интерпола.

Вскоре ее освободили под залог. Впоследствии Антикоррупционный суд отменил меру пресечения и арест имущества, и уголовное дело фактически заглохло.

Напомним, Виктор Янукович 28 апреля получил второй приговор в украинском суде. 15 лет заключения присудили политику за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через границу.

Также Фокус писал поселок в РФ, где сейчас живет беглый президент Виктор Янукович. Осужденный дважды в Украине политик живет в Барвихе Московской области.