Соратниця Януковича Богатирьова вимагала більшу пенсію: скільки вона отримує зараз

Соратниця колишнього президента України Віктора Януковича, міністерка охорони здоров’я у 2012-2014 роках та колишня народна депутатка Раїса Богатирьова судиться з державою за збільшення пенсії.

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Про це пише "Главком" з посиланням на дані судового реєстру.

Станом на березень 2025 року колишня топпосадовиця отримувала пенсію за віком у розмірі 21,8 тис. грн.

Втім, Богатирьова вимагала в суді, щоб цю суму збільшили за законом "Про статус народного депутата України". Раніше документ передбачав, що пенсія колишнього депутата може становити до 90% від зарплати чинного. А на момент позову колишньої міністерки охорони здоровʼя (2021 рік) депутати Верховної Ради отримували 42-43 тис. грн зарплати у місяць.

Після розгляду заяви пенсійний фонд відмовив Раїсі Богатирьовій у збільшенні виплат, аргументуючи, що правила нарахування пенсій колишнім народним депутатам змінилися. Наразі сума регулюється загальним пенсійним законодавством, а не стосується зарплат чинних депутатів.

Волинський окружний адміністративний суд став на сторону Пенсійного фонду та відмовив соратниці Януковича в перерахунку. На момент звернення колишньої народної депутатки до суду діяли нові правила перерахунку пенсій, а отже її пенсію не могли перерахувати залежно від зростання зарплат чинних народних депутатів.

Суд вирішив, що Пенсійний фонд діяв правильно, відмовивши Богатирьовій у її вимозі. Втім, соратниця президента-втікача може оскаржити це рішення в апеляційному суді.

Хто така Раїса Богатирьова

Раїса Богатирьова — українська політична діячка, лікарка, докторка медичних наук, професорка. Вона обіймала низку високих державних посад при Віктору Януковичу, зокрема була міністеркою охорони здоров’я, віцепрем’єр-міністеркою та секретаркою Ради національної безпеки і оборони України.

У 2019 році прикордонники затримали Богатирьову в аеропорту "Жуляни". У жовтні 2014 року колишню топпосадовицю оголосили в розшук в Україні за підозрою в розкраданні бюджетних коштів на суму 6,5 млн грн у 2012 році під час закупівель імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та медичного обладнання. Із січня 2015 року Богатирьова перебувала в міжнародному розшуку Інтерполу.

Невдовзі її звільнили під заставу. Згодом Антикорупційний суд скасував запобіжний захід та арешт майна, і кримінальна справа фактично затихла.

Нагадаємо, Віктор Янукович 28 квітня отримав другий вирок в українському суді. 15 років увʼязнення присудили політику за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через кордон.

Також Фокус писав селище в РФ, де наразі живе президент-втікач Віктор Янукович. Засуджений двічі в Україні політик мешкає в Барвисі Московської області.